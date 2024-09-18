ВСУ окружают российскую армию в Веселом
- 18.09.2024, 7:53
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Аналитики раскрыли детали боев в Курской области.
Бои на территории Курской области продолжаются, однако пока без серьезных успехов с обеих сторон. ВСУ пытаются проводить новые атаки в Глушковском районе к западу от нынешнего выступа на Курщине.
Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на поле боя за прошедшие сутки.
В пресс-службе МО РФ заявили, что 17 сентября армия Путина сумела отбить атаки ВСУ в районе Веселого и Медвежьего.
При этом целый ряд российских военкоров говорит о том, что украинские силы хотят окружить гарнизон Веселого, атакуя с западного и восточного флангов. Бои идут и на других участках Курской области.
Так, Z-паблик «Рыбарь» сообщил о том, что ВС РФ продвинулись в Кореневском районе. Однако даже он написал о том, что визуального подтверждения заявлений МО РФ о взятии под контроль Дарьино и Успеновки нет. Кадры с геолокацией от 16 сентября показали бои между ВСУ и ВС РФ к западу от Любимовки.
Некоторые украинские паблики пишут о том, что ВСУ окружили армию Путину в Кремяном, однако аналитики из ISW не увидели визуального подтверждения.
Пропагандисты пишут, что бои в районе Снагости и Обуховки ведут оккупанты из 155-й бригады морпехов ВС РФ и 51-й десантный полк. В районе Борки ведут бои 810-я бригада морпехов ВС РФ, отряд «Сармат» и «Дикая дивизия Донбасса».