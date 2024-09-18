Reuters: Операцию подрыва пейджеров «Хезболлы» организовала «Моссад» 18.09.2024, 8:07

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Израильская разведка вживила в устройства плату со взрывчатым материалом.

Масштабный подрыв пейджеров членов ливанской группировки «Хезболла» организовала израильская спецслужба «Моссад». Операция готовилась длительное время.

Об этом сообщает Reuters.

Как отметил высокопоставленный источник в ливанской службе безопасности, «Хезболла» заказала 5 тысяч пейджеров тайваньской компании Gold Apollo, которые были ввезены в страну в начале текущего года. Источник показал фотографию модели пейджера AP924, который, как и другие пейджеры, в беспроводном режиме принимает и отображает текстовые сообщения, но не может совершать телефонные звонки.

Боевики используют пейджеры как низкотехнологичные средства связи, пытаясь уклониться от израильского отслеживания их местонахождения. Впрочем, по словам ливанского источника, устройства были модифицированы израильской спецслужбой «на производственном уровне».

«Моссад вживил в устройство плату со взрывчатым материалом, которое может получать код. Ее очень трудно обнаружить любым способом. Даже с помощью любого прибора или сканера», - сказал собеседник.

Источник сообщил, что 3 тысячи пейджеров взорвались после отправки закодированного сообщения, которое одновременно активировало взрывчатку.

Другой источник в органах безопасности сообщил Reuters, что в новых пейджерах было спрятано до трех граммов взрывчатки, которую «Хезболла» не замечала месяцами.

Проанализированные агентством снимки уничтоженных пейджеров, показали формат и наклейки на задней панели, которые соответствовали пейджерам, изготовленным компанией Gold Apollo из Тайбэя (Тайвань).

Операция по подрыву пейджеров «Хезболлы»

Во вторник, 17 сентября, у многих членов группировки «Хезболла» на территории Ливана почти одновременно взорвались пейджеры, которые они использовали для связи.

В результате операции девять боевиков погибли, ранения получили как минимум 2750 человек.

Взрывы ранили многих членов группировки. На кадрах из больниц видно, что пострадавшие мужчины получили травмы различной степени на лице, потеряли пальцы и имеют зияющие раны на бедрах, где, вероятно, носили пейджеры.

Один из представителей «Хезболлы» на условиях анонимности заявил, что взрыв стал «самым большим нарушением безопасности» группировки со времени конфликта в Секторе Газа между Израилем и ХАМАСом, вспыхнувшего 7 октября 2023 года.

Руководство «Хезболлы» пообещало отомстить Израилю за операцию.

В армии Израиля заявили о готовности к мести боевиков.

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