Усика задерживали в аэропорту Кракова 18.09.2024, 8:18

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Известный украинский боксер уже на свободе.

Известного украинского боксера Александра Усика, задержанного накануне в аэропорту польского Кракова, освободили. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весе Александр Усик заявил, что его задержание в аэропорту Кракова (Польша) было недоразумением. Украинский боксер подчеркнул, что инцидент исчерпан и он свободен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Усика.

37-летний титулованный спортсмен в ночь на 18 сентября прокомментировал собственное задержание в Польше, что вызвало оперативную реакцию со стороны украинских властей и имело резонанс в сети.

По словам Усика, произошло «недоразумение, которое быстро разрешилось».

Он выразил благодарность обществу и дипломатам за поддержку из-за данного инцидента.

«Респект польским правоохранителям, выполняющим свою работу, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии», - написал спортсмен в stories в сети.

Сибига высказался об освобождении Усика

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем Twitter (X) раскрыл детали освобождения Усика после задержания в краковском аэропорту.

Чиновник отметил, что представители министерства по поручению президента «немедленно отреагировали на задержание» чемпиона в Кракове и «способствовали его освобождению».

«Детали мне сообщил наш Генконсул. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми по отношению к нашему чемпиону и пришлем соответствующую ноту польской стороне», - рассказал глава МИД.

В МИД Украины добавили, что Сибига «координировал действия украинских дипломатов, находясь на границе Украины и Румынии, куда глава МИД сейчас идет со своим первым зарубежным визитом».

Задержание Усика в Польше и освобождение

Ранее сообщалось, что 17 сентября вечером стало известно о задержании украинского боксера Александра Усика в Польше в аэропорту Кракова. Спортсмен и народный депутат Жан Беленюк обнародовал в сети соответствующее видео.

После этого появилось сообщение жены Усика Екатерины, которая в сети написала, что с ним «все хорошо, ничего криминального».

В комментарии РБК-Украина представитель МИД Георгий Тихий по поводу инцидента заявил, украинская сторона «категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону».

Отметим, что по словам промоутера Усика Александра Красюка в сети по ситуации с задержанием чемпиона, «все хорошо», и «никто не был арестован», это «недоразумение».

После полуночи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общался с Усиком по телефону после его задержания. И заявил, что боксер уже был освобожден в Польше.

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