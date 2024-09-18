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Новое покушение на Трампа: Time узнал о «скитаниях» стрелка в Киеве

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  • 18.09.2024, 8:42
  • 3,976
Новое покушение на Трампа: Time узнал о «скитаниях» стрелка в Киеве

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США был бездомным в столице Украины.

В центре внимания новое покушение на Трампа. Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США - республиканца Дональда Трампа, Райан Уэсли Рут после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину «скитался» в Киеве.

Стрелок «часто и эксцентрично появлялся в центре украинской столицы и среди городского сообщества иностранных военных добровольцев», пишет Time, ссылаясь на сведения людей, которые знали американца в Киеве. По словам одного из собеседников издания, Рут был «по сути бездомным» и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей, которые разрешали ему там ночевать.

Один из его знакомых в Украине также сказал журналистам, что американец якобы добился определенного успеха в вербовке бойцов для подразделения Международного легиона - военной силы, которую украинская сторона создала в начале вторжения россиян для привлечения добровольцев со всего мира. Командир 2-го Международного легиона, полковник Руслан Мирошниченко утверждает, что не принимал помощь Рута.

«Его действия и позиция очень часто не соответствовали официальной политике украинских вооруженных сил в отношении вербовки в Международные легионы», - заявил офицер интервью Time.

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