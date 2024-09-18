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В минском аэропорту задержали иностранку, которая прилетела в Беларусь поступать в вуз

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  • 18.09.2024, 8:49
  • 6,672
В минском аэропорту задержали иностранку, которая прилетела в Беларусь поступать в вуз

У нее обнаружились странности с возрастом.

В минском аэропорту задержали девушку из Конго, которая прилетела в Беларусь поступать в вуз. Оказалось, что она подделала паспорт — изменила в нем дату рождения, сообщили в Госпогранкомитете.

Утром 13 сентября пограничники в аэропорту оформляли пассажиров рейса Стамбул-Минск. Их подозрения вызвал загранпаспорт гражданки Конго. После проверки было установлено, что документ частично поддельный — на странице с установочными данными год рождения изменен с 1995 на 2001.

Как выяснилось, девушка прилетела в Беларусь, чтобы поступить в вуз. Зачем ей понадобилась менять свой возраст в документах, не сообщается.

Иностранку задержали и отправили в изолятор временного содержания до установления личности. За попытку незаконного пересечения границы ей грозит штраф до 100 базовых величин (4000 рублей).

А за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы на срок до двух лет.

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