В минском аэропорту задержали иностранку, которая прилетела в Беларусь поступать в вуз

В минском аэропорту задержали иностранку, которая прилетела в Беларусь поступать в вуз5
- 18.09.2024, 8:49
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У нее обнаружились странности с возрастом.
В минском аэропорту задержали девушку из Конго, которая прилетела в Беларусь поступать в вуз. Оказалось, что она подделала паспорт — изменила в нем дату рождения, сообщили в Госпогранкомитете.
Утром 13 сентября пограничники в аэропорту оформляли пассажиров рейса Стамбул-Минск. Их подозрения вызвал загранпаспорт гражданки Конго. После проверки было установлено, что документ частично поддельный — на странице с установочными данными год рождения изменен с 1995 на 2001.
Как выяснилось, девушка прилетела в Беларусь, чтобы поступить в вуз. Зачем ей понадобилась менять свой возраст в документах, не сообщается.
Иностранку задержали и отправили в изолятор временного содержания до установления личности. За попытку незаконного пересечения границы ей грозит штраф до 100 базовых величин (4000 рублей).
А за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы на срок до двух лет.