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Соловьев оскандалился с фейком о подрыве пейджеров «Хезболлы»

  • 18.09.2024, 8:53
  • 6,556
Соловьев оскандалился с фейком о подрыве пейджеров «Хезболлы»

Израильтяне смеются над российским пропагандистом.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев насмешил израильтян «эксклюзивом» по поводу массового подрыва боевиков «Хезболлы» в Ливане и Сирии.

Он оскандалился, назвав «имя» предполагаемого подрывника, передает «Диалог».

Ссылаясь на некие неназванные «местные СМИ», Соловьев написал, что за атакой стоит агент спецслужб Израиля Махшир Кешер. Оказалось, что эти два слова на иврите означают буквально «средство связи».

Израильтян насмешил фейк кремлевского пропагандиста, который до сих пор висит на его официальном Telegram-канале.

Напомним, во вторник, 17 сентября, у боевиков группировки «Хезболла» на территории Ливана и Сирии одномоментно сдетонировали пейджеры. Через эти средства связи боевики получали приказы от командования.

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