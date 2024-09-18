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В Калинковичах съели лукашенковский флаг

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  • 18.09.2024, 8:58
  • 3,740
В Калинковичах съели лукашенковский флаг

Перед этим его порезали на куски.

В некоторых столовых и государственных ресторанах Беларуси так называемый «день народного единства» объявили единым днем национальной кухни.

В такой ситуации готовили бабку, драники, яичницу, сырники и другие блюда, которые вспоминали местные повара.

Но на Калинковичском молочном комбинате «национальным блюдом» назвали торт, который украсили в виде лукашенковского флага, пишет издание «Штодзень».

«В рамках акции «В единстве наша сила» прошла дегустация «Торта единства», который был представлен в виде флага Республики Беларусь. Торт смогли попробовать все желающие работники комбината», — сообщает местная районка.

Сам процесс съедания «патриотического» продукта, правда, на фото не попал, но по крайней мере разрезать его начали.

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