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В Германии выполнили яркий тюнинг нового Duster 2024

  • 18.09.2024, 9:14
  • 1,710
В Германии выполнили яркий тюнинг нового Duster 2024

Кроссовер получил красный декор и не только.

Новый Duster 2024 совсем недавно вышел на рынок, а его уже дорабатывают. Свой проект на базе модели презентовало немецкое ателье Carpoint, которое ранее уже выполняло тюнинг Duster. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Кроссовер получил обвес и увеличенный спойлер

Кроссовер Dacia Duster в исполнении Carpoint Edition сделали ярче. Он получил обвес и расширители арок, а на капоте установили воздухозаборник. На крыше появился увеличенный спойлер, а в заднем бампере видны широкие наконечники выхлопных труб.

Кроме того, в Carpoint добавили ярко-красные акценты на кузове и предлагают колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм с низкопрофильной резиной. Примечательно, что клиренс кроссовера существенно уменьшили.

На данный момент известно, что тюнинг Duster не затронул силовые агрегаты. Кроссовер доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (100 л. с.) и 1,2 л (130 л. с.), а также со 145-сильной гибридной установкой. Впрочем, в Carpoint не исключают, что позже все же добавят автомобилю мощности.

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