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На взорванном в Торопце складе хранились ракеты «Град», С-300, «Искандер» и северокорейские KN23

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  • 18.09.2024, 9:26
  • 2,330
На взорванном в Торопце складе хранились ракеты «Град», С-300, «Искандер» и северокорейские KN23

Стали известны новые подробности удара БПЛА недалеко от границы с Беларусью.

Во время атаки дронов на Торопец Тверской области в ночь на 18 сентября, был нанесен удар по важному складу. Там хранились ракеты, в том числе «Искандер» и KN23.

Об этом сообщил в Telegram глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

«На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к «Град», С-300 и С-400», - рассказал он.

Также, по его данным, там хранились произведенные баллистические ракеты к «Искандеру». Кроме того, россияне начинали создавать запас северокорейских KN23.

В ночь на 18 сентября в Торопце Тверской области произошел пожар. Он возник на фоне атаки дронов и работы противовоздушной обороны в регионе.

Местные жители сообщали, что под удар мог попасть склад с боеприпасами. Начался пожар и детонация.

Несмотря на то, что Торопец расположен в 488 км от границы с Украиной, дронам удалось атаковать воинскую часть и важные склады, расположенные под Торопцом. Первоначально сообщалось, что на складах россияне хранили ракеты для БМ-21 «Град», 82-мм мины, патроны.

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