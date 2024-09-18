На взорванном в Торопце складе хранились ракеты «Град», С-300, «Искандер» и северокорейские KN23 2 18.09.2024, 9:26

2,330

Стали известны новые подробности удара БПЛА недалеко от границы с Беларусью.

Во время атаки дронов на Торопец Тверской области в ночь на 18 сентября, был нанесен удар по важному складу. Там хранились ракеты, в том числе «Искандер» и KN23.

Об этом сообщил в Telegram глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

«На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к «Град», С-300 и С-400», - рассказал он.

Также, по его данным, там хранились произведенные баллистические ракеты к «Искандеру». Кроме того, россияне начинали создавать запас северокорейских KN23.

В ночь на 18 сентября в Торопце Тверской области произошел пожар. Он возник на фоне атаки дронов и работы противовоздушной обороны в регионе.

Местные жители сообщали, что под удар мог попасть склад с боеприпасами. Начался пожар и детонация.

Несмотря на то, что Торопец расположен в 488 км от границы с Украиной, дронам удалось атаковать воинскую часть и важные склады, расположенные под Торопцом. Первоначально сообщалось, что на складах россияне хранили ракеты для БМ-21 «Град», 82-мм мины, патроны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com