Песков прикинулся «валенком» Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

18.09.2024, 9:32

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То, что им невыгодно, они не видят.

Пресс-секретарь Песков, отвечая журналисту, высказался о петиции жителей Курской области, обращенной к Путину, с просьбой создать «зеленый коридор» для эвакуации: «Нет, я первый раз об этом слышу. Мы не видели и ничего не получали на этот счет».

Об этой петиции писала пресса, речь идет о жизни людей. И, если Песков действительно «не слышал», то он бездельник. Интересно, если бы семья Пескова застряла в оккупированной Судже, Песков знал бы о петиции?

Но мы думаем, что Песков лжет. На самом деле он отлично знает о петиции к Путину, но прикидывается «валенком», потому что ответить нечего. Не скажешь же – пусть там сами, как хотят, со своей петицией. Мы здесь ни при чем.

Но теперь есть доказательство, что Песков узнал. Раз так, пресс-секретарь, отлично. Шагайте к Путину и сообщайте, что есть такая петиция. Теперь уже не отвертитесь, что «мы не знали» и «нам не сообщили».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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