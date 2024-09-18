Песков прикинулся «валенком»
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 18.09.2024, 9:32
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То, что им невыгодно, они не видят.
Пресс-секретарь Песков, отвечая журналисту, высказался о петиции жителей Курской области, обращенной к Путину, с просьбой создать «зеленый коридор» для эвакуации: «Нет, я первый раз об этом слышу. Мы не видели и ничего не получали на этот счет».
Об этой петиции писала пресса, речь идет о жизни людей. И, если Песков действительно «не слышал», то он бездельник. Интересно, если бы семья Пескова застряла в оккупированной Судже, Песков знал бы о петиции?
Но мы думаем, что Песков лжет. На самом деле он отлично знает о петиции к Путину, но прикидывается «валенком», потому что ответить нечего. Не скажешь же – пусть там сами, как хотят, со своей петицией. Мы здесь ни при чем.
Но теперь есть доказательство, что Песков узнал. Раз так, пресс-секретарь, отлично. Шагайте к Путину и сообщайте, что есть такая петиция. Теперь уже не отвертитесь, что «мы не знали» и «нам не сообщили».
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»