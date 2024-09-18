Климат изменил леса Беларуси 18.09.2024, 9:40

Удар в основном пришелся на южные районы.

В Беларуси по сравнению с серединой ХХ века доля сосновых лесов снизилась до 48%. Ранее она достигала 58%.

Об этом заявил директор Института леса Национальной академии наук Александр Ковалевич.

— Начиная с 2017 года в сосновых лесах отмечено снижение биологической устойчивости и их массовое усыхание. Потепление климата привело к усилению агрессивности короедов, появлению новых инвазивных видов вредителей и болезней.

Удар в основном пришелся на южные районы. Только своевременно разработанный и осуществленный алгоритм Института леса и Минлесхоза позволил за 3 — 4 года ликвидировать вспышку. Но не обошлось без потерь. Доля сосновых лесов по сравнению с серединой ХХ века снизилась с 58 до 48 процентов. Это ощутимо, потребуется время для исправления ситуации.

Короед-типограф на протяжении последних десятилетий серьезно накинулся на ель, что привело к усыханию этих деревьев в южных районах страны и «миграции» ее на север, за Минск. Физически еловые леса, конечно, никуда не убежали, просто на Полесье и соседних районах они базируются небольшими островами, где больше влаги.

Есть вред от климата и противоположный: довольно много участков леса остаются подтопленными на долгое время, несмотря на общую засушливую пору. А это тоже опасно — корни не получают достаточно кислорода, и дерево гибнет.

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