Климат изменил леса Беларуси
- 18.09.2024, 9:40
Удар в основном пришелся на южные районы.
В Беларуси по сравнению с серединой ХХ века доля сосновых лесов снизилась до 48%. Ранее она достигала 58%.
Об этом заявил директор Института леса Национальной академии наук Александр Ковалевич.
— Начиная с 2017 года в сосновых лесах отмечено снижение биологической устойчивости и их массовое усыхание. Потепление климата привело к усилению агрессивности короедов, появлению новых инвазивных видов вредителей и болезней.
Удар в основном пришелся на южные районы. Только своевременно разработанный и осуществленный алгоритм Института леса и Минлесхоза позволил за 3 — 4 года ликвидировать вспышку. Но не обошлось без потерь. Доля сосновых лесов по сравнению с серединой ХХ века снизилась с 58 до 48 процентов. Это ощутимо, потребуется время для исправления ситуации.
Короед-типограф на протяжении последних десятилетий серьезно накинулся на ель, что привело к усыханию этих деревьев в южных районах страны и «миграции» ее на север, за Минск. Физически еловые леса, конечно, никуда не убежали, просто на Полесье и соседних районах они базируются небольшими островами, где больше влаги.
Есть вред от климата и противоположный: довольно много участков леса остаются подтопленными на долгое время, несмотря на общую засушливую пору. А это тоже опасно — корни не получают достаточно кислорода, и дерево гибнет.