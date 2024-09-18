Reuters назвал производителя «взрывных» пейджеров для «Хезболлы» 18.09.2024, 9:58

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Это не Тайвань.

Сюй Цзин-куан, основатель и президент Gold Apollo, компании из Тайваня, чей логотип заметили на взорвавшихся в Ливане пейджерах, сообщил, что компания не участвовала в разработке или производстве данных гаджетов. Основатель утверждает, что пейджеры были произведены компанией BAC по лицензии. Об этом пишет Reuters

По меньшей мере девять человек погибли и около 3000 получили ранения, когда во вторник по всему Ливану одновременно сработали пейджеры, используемые членами «Хезболлы», включая бойцов группировки и посланника Ирана в Бейруте. По словам высокопоставленного источника в ливанских силах безопасности и другого источника, взрывчатка внутри устройств была заложена израильским шпионским агентством «Моссад». В Израиле на это заявление не отреагировали.

Ливан, Бейрут, взрыв

На снимках уничтоженных пейджеров, проанализированных агентством Reuters, видно, что их формат и наклейки на обороте соответствуют пейджерам AR-924, изготовленным компанией Gold Apollo.

«Этот продукт не был нашим. На нем просто стоял наш бренд», — заявил в среду журналистам основатель и президент Gold Apollo Сюй Чинг-куан в офисе компании в северном тайваньском городе Нью-Тайбэй.

В заявлении компании говорится, что модель AR-924 была произведена и продана компанией BAC.

Пейджеры AR-924, который взорвались в Ливане

По словам основателя компании, Gold Apollo разрешила «BAC использовать торговую марку нашего бренда для продажи продукции в определенных регионах, однако разработка и производство продукции полностью осуществляются BAC», — говорится в заявлении.

Ранее Сюй заявлял, что фирма с лицензией базируется в Европе, но позже отказался комментировать местонахождение BAC.

Он добавил, что у фирмы возникли проблемы с денежными переводами.

«Денежный перевод был очень странным», — сказал он, добавив, что платежи проходили через Ближний Восток. Он не стал вдаваться в подробности.

Сюй заявил, что не знает, как пейджеры могли быть настроены на взрыв.

Пока он общался с журналистами, на предприятие прибыли сотрудники полиции. Чиновники из министерства экономики Тайваня также посетили Gold Apollo.

В заявлении министерства говорится, что прямых поставок пейджеров из Тайваня в Ливан не зафиксировано. Сюй также заявил, что Gold Apollo стала жертвой инцидента и планирует подать в суд на лицензиата.

«Мы, может, и не крупная компания, но мы ответственная. Это очень постыдная ситуация», — сказал он.

В своем заявлении в среду «Хезболла» заявила, что «сопротивление продолжит сегодня, как и в любой другой день, свои операции по поддержке Газы», а также пообещала «возмездие» Израилю, назвав произошедшее в Ливане «бойней».

Почему «Хезболла» стала использовать пейджеры

Боевики «Хезболлы» начали использовать пейджеры, которые в наше время считаются довольно устаревшим гаджетом, полагая, что таким образом они смогут избежать отслеживания Израилем своего местонахождения, сообщили агентству Reuters в этом году два источника, знакомых с операциями группировки.

В Ливане взорвалось около 3000 пейджеров

Высокопоставленный ливанский источник заявил, что устройства были модифицированы израильской разведывательной службой «на уровне производства».

«Моссад внедрил внутрь устройства плату со взрывчатым веществом, на которую поступает код. Его очень сложно обнаружить любыми способами. Даже с помощью любого устройства или сканера», — сказал источник. Он сообщил, что 3000 пейджеров взорвались, когда на них было отправлено закодированное сообщение, что одновременно активировало взрывчатку. Другой источник в службе безопасности сообщил, что в новых пейджерах было спрятано до трех граммов взрывчатки, и «Хезболла» в течение нескольких месяцев «не обнаруживала» ее.

Как пейджеры попали в Ливан

По данным нескольких источников агентства Reuters, план, по всей видимости, разрабатывался в течение многих месяцев.

Высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности сообщил, что группировка заказала 5000 пейджеров у Gold Apollo, которые, по данным нескольких источников, были ввезены в страну в начале этого года.

«Это, несомненно, станет крупнейшим провалом контрразведки «Хезболлы» за последние десятилетия», — заявил Джонатан Паникофф, бывший заместитель офицера национальной разведки правительства США по Ближнему Востоку.

В феврале «Хезболла» разработала военный план, направленный на устранение пробелов в разведывательной инфраструктуре группировки. Около 170 бойцов уже были ликвидированы в результате целенаправленных израильских ударов по Ливану, включая одного старшего командира и высокопоставленного чиновника ХАМАС в Бейруте.

В телевизионном выступлении 13 февраля генеральный секретарь группировки Хасан Насралла строго предупредил сторонников, что их телефоны опаснее «израильских шпионов», заявив, что их следует сломать, закопать или запереть в железном ящике.

Вместо этого группировка решила раздать пейджеры членам «Хезболлы» из разных подразделений группировки — от бойцов до медиков, работающих в службах оказания помощи.

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