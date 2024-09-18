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Под Светлогорском задержали «черных копателей»

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  • 18.09.2024, 10:02
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Под Светлогорском задержали «черных копателей»

Разбирали снаряды и мины прямо дома.

Под Светлогорском задержали троих «черных копателей», которые на протяжении 14 лет незаконно вели раскопки на местах боев Второй мировой войны. Они находили оружие и боеприпасы, прятали их в лесах под Светлогорском, а разбирать взрывоопасные находки решали прямо у себя дома — в гаражах и на дачах, сообщили в МВД.

Трое мужчин, возрастом от 37 до 75 лет, — из Минска, а также Минской и Гомельской областей. С 2010-го по 2024 год они занимались поисками военных артефактов на территории Минщины и Гомельщины. Находки восстанавливали до боевого состояния, а из снарядов вытаскивали взрывчатку.

В ходе обысков у «черных копателей» и в тайниках было найдено четыре единицы нарезного и три — гладкоствольного оружия, запчасти к нему, около 3500 патронов, взрывчатые вещества, снаряды, гранаты и мины.

Против мужчин возбуждено уголовное дело за незаконные действия с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. В МВД подчеркнули, что разборка опасных находок велась в жилых районах, угрожая не только самим задержанным, но и окружающим.

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