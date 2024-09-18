Что будет с отчислениями в Фонд соцзащиты, если умереть до выхода на пенсию? 6 18.09.2024, 10:32

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Или через год после.

Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси увеличивается, но пока мужчины в среднем живут намного меньше, чем женщины. Среднестатистический белорус получает пенсию около одного года после выхода на заслуженный «отдых», пишет «Зеркало». А что будет с этими деньгами в случае смерти человека? Рассказываем.

Система не предусматривает наследование пенсий

В Беларуси действует солидарная пенсионная система. Это значит, что отчисления на пенсионное страхование, которые наниматели платят за работников в ФСЗН (это 28% от зарплаты) и делает сам работник (это 1%), не накапливаются на будущее этому работнику, а тратятся на выплаты нынешним пенсионерам. Вам тоже будут брать деньги на пенсию из страховых отчислений работающих. И так по кругу.

В такой системе не предусмотрено наследование пенсии. И неважно, в каком возрасте умер человек — за пару лет до выхода на заслуженный «отдых» или же через год.

Но есть нюанс: близкие человека после его смерти все-таки могут рассчитывать на небольшие выплаты (к слову, их тоже называют наследуемыми). Речь идет о суммах, которые уже насчитали, но не успели выдать умершему.

Рассчитывать на такие выплаты могут члены семьи умершего. Это супруг (супруга), дети, родители, дед, бабка, внуки, родные братья и сестры, усыновитель или усыновленный. Положенные выплаты делятся поровну между всеми такими членами семьи, которые проживали совместно с пенсионером в день смерти, если они подали соответствующее заявление. Также на выплаты могут рассчитывать иждивенцы (даже если не проживали с ним).

Но медлить с получением этих денег не надо. Обратиться за ними можно в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Если человек проживал один и у него не было нетрудоспособных иждивенцев, его наследникам необходимо обратиться к нотариусу, который выдаст свидетельство о праве на наследство на недополученные суммы пенсий. С этим свидетельством наследники смогут получить положенные деньги.

«Вторую» пенсию может получить наследник

В нашей стране есть добровольное страхование дополнительной пенсии. Так, можно либо самостоятельно оформить такой полис, либо с помощью нанимателя — по схеме «3+3».

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Вот эти накопления через страховые компании могут наследоваться, то есть его близкие имеют право претендовать на эти накопления, но за вычетом затрат страховой компании.

В этом случае наследникам нужно обратиться к нотариусу, который выдаст свидетельство о праве на наследство, после чего они смогут получить те выплаты, которые были положены их умершему родственнику.

«Накопления по страхованию дополнительной пенсии наследуются по закону. Кроме этого, вы можете оформить завещание с указанием, кто будет вправе получить средства после смерти, — поясняет компания «Стравита». — Также если человек вышел на пенсию, но через какое-то время ушел из жизни, все, что причитается ему по договору, наследники также получат».

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