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СМИ: Китай надавил на Лукашенко

  • 18.09.2024, 11:00
  • 6,036
СМИ: Китай надавил на Лукашенко

План Варшавы действует.

Китай попросил Лукашенко нормализовать отношения с Польшей. Тот факт, что подобная просьба была озвучена, подтвердили источники «Нашай Нівы» в дипломатических кругах.

Даже тот факт, что Лукашенко вынужден выпускать на свободу политзаключенных, тоже может быть реакцией на просьбу Китая — не исключено, что Анджей Почобут может оказаться в очередной партии помилованных.

Впрочем, сам Лукашенко слишком активно отрицает факт того, что подобное обращение со стороны руководства Китая поступало в принципе.

«Вот китайцы Лукашенко заставили, чтобы он смягчил политику в отношении Польши. С Китаем мы не обсуждали даже эти темы. Никогда Си Цзиньпин, зная меня, никогда не скажет, что ты там в Польше что-то сделай», — заявлял Лукашенко.

В то же время он признал, что имеет отношение к нелегальным мигрантам, которые пытаются пересечь белорусско-польскую границу.

Один из крупнейших экономических партнеров режима Лукашенко предположительно обратился с просьбой о нормализации отношений Беларуси с Польшей после того, как президент Польши Анджей Дуда заявил в конце июня во время визита в Шанхай, что гибридная атака на границе с Беларусью мешает «Поясу и Пути». Одна из угроз для Китая – это перекрытие железнодорожного движения через Беларусь в Польшу и дальше в другие страны ЕС.

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