СМИ: Китай надавил на Лукашенко 18.09.2024, 11:00

6,036

План Варшавы действует.

Китай попросил Лукашенко нормализовать отношения с Польшей. Тот факт, что подобная просьба была озвучена, подтвердили источники «Нашай Нівы» в дипломатических кругах.

Даже тот факт, что Лукашенко вынужден выпускать на свободу политзаключенных, тоже может быть реакцией на просьбу Китая — не исключено, что Анджей Почобут может оказаться в очередной партии помилованных.

Впрочем, сам Лукашенко слишком активно отрицает факт того, что подобное обращение со стороны руководства Китая поступало в принципе.

«Вот китайцы Лукашенко заставили, чтобы он смягчил политику в отношении Польши. С Китаем мы не обсуждали даже эти темы. Никогда Си Цзиньпин, зная меня, никогда не скажет, что ты там в Польше что-то сделай», — заявлял Лукашенко.

В то же время он признал, что имеет отношение к нелегальным мигрантам, которые пытаются пересечь белорусско-польскую границу.

Один из крупнейших экономических партнеров режима Лукашенко предположительно обратился с просьбой о нормализации отношений Беларуси с Польшей после того, как президент Польши Анджей Дуда заявил в конце июня во время визита в Шанхай, что гибридная атака на границе с Беларусью мешает «Поясу и Пути». Одна из угроз для Китая – это перекрытие железнодорожного движения через Беларусь в Польшу и дальше в другие страны ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com