В ЧП на «Беларуськалии» нашли крайнего
- 18.09.2024, 11:11
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Будут судить мастера.
За масштабную аварию на «Беларуськалии», в которой пострадали пять рабочих, будут судить мастера.
Напомним, 3 ноября 2023 года на территории второго рудоуправления «Беларуськалия» оборвалась клеть, где находились пятеро сотрудников ремонтной бригады электрослесарей.
«В результате опускания клети ниже установленной отметки они получили травмы различной степени тяжести», — прокомментировали происшествие на предприятии.
К расследованию были привлечены в том числе частные эксперты компании «Судебно-экспертная коллегия», проведены тщательные осмотры мест происшествия, допрошены свидетели, изъята и осмотрена техническая документация, проведены следственные эксперименты и очные ставки. Всего по делу допросили более 20 человек.
Обстоятельства произошедшего говорили о нарушениях элементарных требований соблюдения безопасности на производстве, сообщили в СК.
«Под давлением уже имеющихся на руках правоохранителей фактов, работники организации рассказали, что днем при опускании клети с людьми в шахту произошла ее остановка — блокировка автоматическим тормозом. Перезапустить механизм у машиниста не получалось, о чем работник сообщил дежурному мастеру», — рассказали в ведомстве.
«Находясь в шахтном стволе, он совместно с работниками пытался определить причину остановки клети, однако самостоятельно это сделать не получилось: клеть с людьми продолжала находиться в аварийном состоянии», — добавили в СК.