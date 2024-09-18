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В ЧП на «Беларуськалии» нашли крайнего

  • 18.09.2024, 11:11
  • 2,690
В ЧП на «Беларуськалии» нашли крайнего

Будут судить мастера.

За масштабную аварию на «Беларуськалии», в которой пострадали пять рабочих, будут судить мастера.

Напомним, 3 ноября 2023 года на территории второго рудоуправления «Беларуськалия» оборвалась клеть, где находились пятеро сотрудников ремонтной бригады электрослесарей.

«В результате опускания клети ниже установленной отметки они получили травмы различной степени тяжести», — прокомментировали происшествие на предприятии.

К расследованию были привлечены в том числе частные эксперты компании «Судебно-экспертная коллегия», проведены тщательные осмотры мест происшествия, допрошены свидетели, изъята и осмотрена техническая документация, проведены следственные эксперименты и очные ставки. Всего по делу допросили более 20 человек.

Обстоятельства произошедшего говорили о нарушениях элементарных требований соблюдения безопасности на производстве, сообщили в СК.

«Под давлением уже имеющихся на руках правоохранителей фактов, работники организации рассказали, что днем при опускании клети с людьми в шахту произошла ее остановка — блокировка автоматическим тормозом. Перезапустить механизм у машиниста не получалось, о чем работник сообщил дежурному мастеру», — рассказали в ведомстве.

«Находясь в шахтном стволе, он совместно с работниками пытался определить причину остановки клети, однако самостоятельно это сделать не получилось: клеть с людьми продолжала находиться в аварийном состоянии», — добавили в СК.

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