закрыть
18 сентября 2024, среда, 11:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус решил распилить снаряд углошлифовальной машиной

  • 18.09.2024, 11:21
  • 2,344
Белорус решил распилить снаряд углошлифовальной машиной

И погиб от взрыва.

13 сентября в агрогородке Журавичи от взрыва боеприпаса погиб 53-летний мужчина.

По предварительной информации, он распиливал старый артиллерийский боеприпас углошлифовальной машиной. Во время разборки снаряд взорвался. Мужчина погиб на месте, сообщает Следственный комитет.

Установлено, что мужчина являлся черным копателем. Ранее он два раза привлекался к уголовной ответственности за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников