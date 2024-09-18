Белорус решил распилить снаряд углошлифовальной машиной
- 18.09.2024, 11:21
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И погиб от взрыва.
13 сентября в агрогородке Журавичи от взрыва боеприпаса погиб 53-летний мужчина.
По предварительной информации, он распиливал старый артиллерийский боеприпас углошлифовальной машиной. Во время разборки снаряд взорвался. Мужчина погиб на месте, сообщает Следственный комитет.
Установлено, что мужчина являлся черным копателем. Ранее он два раза привлекался к уголовной ответственности за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия.