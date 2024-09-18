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Белорусских водителей будут проверять на алкоголь перед рейсом дистанционно

  • 18.09.2024, 11:41
Белорусских водителей будут проверять на алкоголь перед рейсом дистанционно

Минздрав раскрыл подробности.

Министерство здравоохранения внесло изменения в Инструкцию о порядке проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей. Нововведения прописаны в ведомственном постановлении №134, которое в среду, 18 сентября, было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как следует из текста документа, в инструкции официально закрепили право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются транспортными перевозками, проводить дистанционно обязательный предрейсовый контроль водителей (в том числе, на содержание алкоголя и запрещенных веществ в организме) и иные медицинские обследования.

Как именно может быть организован такой дистанционный контроль, в постановлении не уточняется. Там лишь сказано, что проводить медосмотр теперь можно «с применением медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья».

Кроме того, согласно постановлению Минздрава, теперь вести журнал предрейсовых и иных медицинских обследований водителей можно и в электронном виде, но только «при соблюдении требований, предъявляемых к электронным медицинским документам».

Из постановления также следует, что теперь проверять в рамках предрейсовых медосмотров будут не содержание «алкоголя» в организме водителя, в содержание «абсолютного этилового спирта».

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