Белорусских водителей будут проверять на алкоголь перед рейсом дистанционно
- 18.09.2024, 11:41
Минздрав раскрыл подробности.
Министерство здравоохранения внесло изменения в Инструкцию о порядке проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей. Нововведения прописаны в ведомственном постановлении №134, которое в среду, 18 сентября, было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Как следует из текста документа, в инструкции официально закрепили право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются транспортными перевозками, проводить дистанционно обязательный предрейсовый контроль водителей (в том числе, на содержание алкоголя и запрещенных веществ в организме) и иные медицинские обследования.
Как именно может быть организован такой дистанционный контроль, в постановлении не уточняется. Там лишь сказано, что проводить медосмотр теперь можно «с применением медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья».
Кроме того, согласно постановлению Минздрава, теперь вести журнал предрейсовых и иных медицинских обследований водителей можно и в электронном виде, но только «при соблюдении требований, предъявляемых к электронным медицинским документам».
Из постановления также следует, что теперь проверять в рамках предрейсовых медосмотров будут не содержание «алкоголя» в организме водителя, в содержание «абсолютного этилового спирта».