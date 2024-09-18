12-летний белорус, который стал футболистом «Реала», уже раздает в Мадриде автографы 7 18.09.2024, 12:00

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На прошлой неделе он стал лучшим бомбардиром на предсезонных соревнованиях в Португалии.

Алексей Майоров, который заключил контракт с мадридским «Реалом» в августе этого года, показал у себя в Instagram-аккаунте, как раздает автографы.

Это было после одной из тренировок Алексея. Он подписал майки двум испанским футболистам из клубной академии. «Мои фанаты из мадридского «Реала», — такой записью сопровождалось видео.

Судя по Instagram Майорова, на который уже подписаны 14 тысяч человек, после заключения контракта с «Реалом» белорус упорно тренируется. Например, он регулярно показывает свою работу в тренажерном зале.

Хватает в жизни Алексея и футбольных занятий. Он тренируется с командой U-13 (то есть возраст игроков не превышает 13 лет). Впереди у Майорова официальные турниры. А на прошлой неделе его команда выиграла предсезонные соревнования в Португалии. Белорус стал лучшим бомбардиром, забив в матчах с «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом» семь голов.

Напомним, ранее Майоров играл в составе каталонской «Серданьолы», где в 22 матчах забил 59 голов. В апреле этого года испанские СМИ писали, что на белоруса претендовала и «Барселона». А отец Алексея отмечал, что у него были контакты насчет сына с французским ПСЖ и английским «Манчестер Сити».

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