На передовой в Харьковской области у россиян начались массовые отравления

На передовой в Харьковской области у россиян начались массовые отравления8
- 18.09.2024, 12:06
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В ВСУ назвали причину.
Среди российских оккупантов массовые отравления на передовой в Харьковской области. Причиной этого является некачественная пища и вода.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группа «Харьков» в Telegram.
Как сообщили в ВСУ, в районе населенного пункта Глубокое на севере Харьковской области противник производит единичное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях.
По данным Сил обороны, у россиян также фиксируются массовые случаи отравлений.
«Из-за низкого качества продуктов питания и питьевой воды на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии отмечаются массовые случаи желудочно-кишечных расстройств среди личного состава и настоятельная потребность в медикаментах, в связи с чем наблюдается понижение уровня морально- состояния оккупантов», - говорится в сообщении.
В целом за последние сутки ситуация на Харьковском направлении осталась без изменений. Потери врага за минувшие сутки составили 85 оккупантов, из них безвозвратные - 24, санитарные - 59. Двое оккупантов сдались в плен.
Также россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 78 единиц вооружения и военной техники.