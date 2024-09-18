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Почему Лукашенко заговорил о Гааге?

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  • 18.09.2024, 12:12
  • 10,420
Почему Лукашенко заговорил о Гааге?

Политолог разобрал главные страхи диктатора.

Вчера Лукашенко выдал целую порцию своих страхов. Один из главных — Гаага. Диктатор уверяет, что Международный уголовный суд хочет выдать ордер на его арест, чтобы он якобы «не участвовал в мирных переговорах по Украине».

Почему Лукашенко заговорил о Гааге? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом и писателем Владимиром Цыбулько:

— Там уже готовый сюжет, в этом плане стоит отметить последовательность Международного уголовного суда в деле о похищении украинских детей. Подобный ордер уже выдан на Путина, а белорусская власть, насколько мне известно, была задействована в этих преступлениях. В плане развития дела о похищении украинских детей логично выдать ордер и на Лукашенко.

Лукашенко понимает, что его власть закончится ровно через минуту после падения власти Путина. Поэтому он и напоминает ему таким образом, что они в одной связке, и Путин, как уже фигурант Гааги, должен быть последовательным союзником Лукашенко. Скорее всего, речь идет о финансовом шантаже, Лукашенко нужны деньги, он скоро будет «теребить Путина» на дополнительные средства, военные заказы или еще что-то.

Второй момент — Лукашенко пытается акцентировать внимание, что может стать фигурантом Международного уголовного суда, поэтому Путин не должен стараться втянуть его в более широкий круг ответственности за их злодеяния.

— Еще один страх, который он озвучил, якобы следующей точкой эскалации станет Беларусь. Якобы Украина ответит за то, что через белорусскую территорию летают российские дроны. Почему он об этом говорит?

— Акцент на беспилотниках, залетающих в Украину со стороны Беларуси, праве Украины нанести ответный удар, очень важен. Белорусские нефтепродукты сейчас поступают в российские войска. Все из-за того, что в европейской части России перебита часть нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому Украина может спокойно бить по белорусской нефтепереработке.

Лукашенко прекрасно понимает, что будет, если Украина положит нефтепереработку Беларуси, он с ее помощью зарабатывает на российской армии. Лукашенко боится, поскольку уже сделал Беларусь соучастником войны, предоставив свою территорию для нападения на Украину. А российские дроны, которые летают через Беларусь, — еще один повод для Лукашенко требовать деньги от Путина.

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