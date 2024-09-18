За год грузопоток через Беларусь снизился на 30% 2 18.09.2024, 12:16

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Из-за санкций.

Транзитный грузопоток через Беларусь в этом году снизился еще на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил на пресс-конференции в Минске заместитель председателя Государственного таможенного комитете Эдуард Данилович.

По его словам, обстановка на западных границах страны остается сложной — в первую очередь из-за санкций. Закрыты многие пункты пропуска. Кроме того, действует запрет на въезд в страны ЕС белорусских грузоперевозчиков.

«Все это, конечно, понятным образом сказывается на грузопотоках, которые следуют через территорию Республики Беларусь. По сравнению с прошлым годом, этот грузопоток еще на 30% снизился», — заявил представитель ГТК.

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