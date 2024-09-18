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«В Тверской области люди спрашивали, не ядерная ли это бомба взорвалась»

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  • 18.09.2024, 12:31
  • 6,190
«В Тверской области люди спрашивали, не ядерная ли это бомба взорвалась»

СБУ раскрыла подробности уничтожения огромного склада с боеприпасами в РФ.

Этой ночью украинские дроны, управляемые СБУ, ГУР и ССО, нанесли сокрушительный удар по большому складу ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец, Тверской области.

Об этом сообщили РБК-Украина источники в СБУ.

На складе хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов «Искандер», тактических ракетных комплексов «Точка-У», КАБы и артиллерийские боеприпасы.

По словам источника, в результате атаки началась мощная детонация, которая вызвала панику среди местных жителей.

В соцсетях люди спрашивали, не ядерная ли это бомба взорвалась. Сейчас место взрыва охвачено огнем на площади около 6 километров, местные власти объявили эвакуацию населения.

«СБУ вместе с Силами обороны продолжает методично уничтожать ракетный арсенал врага, которым тот атакует украинские города. Работаем дальше, чтобы подобная картина повторялась на других военных объектах России, поддерживающих войну против Украины», - сообщил источник в СБУ.

Обновлено

Как сообщает источник в Главном управлении разведки Украины, в результате удара был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. В частности, были уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты к РСЗО «Град», систем ПВО С-30 и баллистические ракеты к системе «Искандер».

По информации источника в ГУР МОУ, арсенал был поражен дронами-камикадзе украинского производства. Всего в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 500 километров.

В результате удара на территории арсенала произошли многочисленные взрывы с последующей детонацией боекомплекта. В населенном пункте Торопец началась частичная эвакуация населения. Подробные результаты поражения военного объекта пока выясняются.

«Под нашим прицелом каждый шаг оккупанта, каждый вражеский арсенал, в том числе и самые новые, которые они называются «суперзащищенными» или «арсеналами мирового уровня». Российские военные цели будут и дальше системно уничтожаться, чтобы уберечь украинскую инфраструктуру и гражданское население», - прокомментировал операцию собеседник в разведке.

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