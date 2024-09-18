Эксперт: Неожиданно Путин попал в капкан

Эксперт: Неожиданно Путин попал в капкан6
- 18.09.2024, 12:37
- 5,820
Хотя желал загнать в него Запад.
Неожиданно Путин попал в капкан, которого всячески хотел избежать. Он желал, чтобы Запад оказался на месте Советского Союза в 80-е годы, когда Америка навязала новый виток гонки вооружений. Тогда СССР экономически не потянул, а США уклонились от гонки, увидев, как с этим не справляется советское государство.
В сегодняшней войне с Украиной экономическая модель России выдерживает до поры до времени, поэтому Кремль действительно заинтересован в перемирии, понимая, что ему не удастся «пересидеть» Запад.
Такое мнение высказал российский оппозиционный политтехнолог Станислав Белковский во время беседы с Марком Фейгиным.
«Кремлю ясно, и Путин даже не собирается этого отрицать, что экономический запас прочности Запада неизмеримо больше, поэтому Россия заинтересована в скорейшем мире», – отметил аналитик.
РФ считает, якобы Запад не хочет перемирия, а, наоборот, намерен всячески тянуть резину, ослабляя противника, именно поэтому Россия может сделать вывод, что лучший путь к миру – это эскалация.
«Милитаризация Западу экономически невыгодна, но запас прочности у совокупных сил США и Европы все-таки больше, – подчеркнул Белковский. – И вот когда западные избиратели поймут, что прямое военное столкновение с РФ – это реальность, а не пропагандистская утопия, они тут же потребуют от своих правителей помириться с Россией на условиях, более-менее приемлемых для Кремля».
Таким образом, по мнению аналитика, объективно предпосылки к мирным переговорам существуют, несмотря на то что обе стороны их совершенно отрицают, и каждая настаивает на своем: Украина – на выходе к границам 1991 года, а РФ – на выполнении условий Путина, оглашенных в июне 2024 года (отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей).