Песни TOR BAND не дают властям покоя 5 18.09.2024, 12:33

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Режим просит удалить их из «Яндекс Музыка».

Прокуратуры Гомельской области потребовала от российского сервиса по поиску и прослушиванию музыки «Яндекс Музыка» удалить композиции белорусской группы TOR BAND. В прокуратуре заявили, что мониторили Интернет и нашли «на известном музыкальном сайте записи выступлений фашистских лидеров и экстремистские музыкальные композиции».

Ранее белорусские власти внесли песни группы в список «экстремистских материалов».

Композиции TOR BAND стали одними из символов протеста в 2020 году. Музыканты группы находятся за решеткой.

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