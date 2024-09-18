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Песни TOR BAND не дают властям покоя

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  • 18.09.2024, 12:33
  • 2,176
Песни TOR BAND не дают властям покоя

Режим просит удалить их из «Яндекс Музыка».

Прокуратуры Гомельской области потребовала от российского сервиса по поиску и прослушиванию музыки «Яндекс Музыка» удалить композиции белорусской группы TOR BAND. В прокуратуре заявили, что мониторили Интернет и нашли «на известном музыкальном сайте записи выступлений фашистских лидеров и экстремистские музыкальные композиции».

Ранее белорусские власти внесли песни группы в список «экстремистских материалов».

Композиции  TOR BAND стали одними из символов протеста в 2020 году. Музыканты группы находятся за решеткой.

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