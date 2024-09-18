Борисовское предприятие опустилось до подделки

Борисовское предприятие опустилось до подделки6
- 18.09.2024, 12:44
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Будет штамповать «итальянские макароны».
Предприятие «Борисовский комбинат хлебопродуктов» хочет зарегистрировать в Беларуси товарный знак, который очень похож на логотип известного итальянского производителя макарон.
21 августа «Борисовский комбинат хлебопродуктов» подал заявку на регистрацию товарного знака, который очень похож на логотип известного бренда итальянских макарон Pasta Reggia. Их выпускает компания Pastificio Antonio Pallante.
Логотипы практически идентичны. Отметим, в Беларуси введен запрет на импорт макарон из Италии.