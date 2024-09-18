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На Мозырском НПЗ резко упали зарплаты

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  • 18.09.2024, 13:07
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На Мозырском НПЗ резко упали зарплаты

Премии урезали на 30%.

О падении зарплаты на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе стало известно «Флагштоку» от двух источников.

До конца года работникам урезали премии на 30%. До этого заработная плата складывалась из 100% тарифа и 100% премии. Урезание премий произошло с августа 2024 года. Ранее в самые плохие для завода времена премии урезали максимум на 20%.

На практике это означает, что работник, который ранее получал зарплат в 1000 рублей и премию в 1000 рублей, теперь будет лишен 30% премии (300 рублей).

Отметим, что средняя зарплата на МНПЗ сегодня является одной из самых высоких в Гомельской области. В среднем за 2024 год она составила около 3500 рублей.

Напомним, Мозырский НПЗ несет огромные убытки с начала 2024 года. Ситуация усугубилась после урагана, пронесшегося над территорией Гомельской области 14 июля 2024 года. Завод остался без электроснабжения из-за обрушения линии электропередач.

Позже стало известно о снижении объемов производства вследствие энергетического блэкаута, вызванного обрывом линий электропередач. Теперь же последствия смогут прочувствовать на себе и сотрудники предприятия.

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