На Мозырском НПЗ резко упали зарплаты 5 18.09.2024, 13:07

2,350

Премии урезали на 30%.

О падении зарплаты на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе стало известно «Флагштоку» от двух источников.

До конца года работникам урезали премии на 30%. До этого заработная плата складывалась из 100% тарифа и 100% премии. Урезание премий произошло с августа 2024 года. Ранее в самые плохие для завода времена премии урезали максимум на 20%.

На практике это означает, что работник, который ранее получал зарплат в 1000 рублей и премию в 1000 рублей, теперь будет лишен 30% премии (300 рублей).

Отметим, что средняя зарплата на МНПЗ сегодня является одной из самых высоких в Гомельской области. В среднем за 2024 год она составила около 3500 рублей.

Напомним, Мозырский НПЗ несет огромные убытки с начала 2024 года. Ситуация усугубилась после урагана, пронесшегося над территорией Гомельской области 14 июля 2024 года. Завод остался без электроснабжения из-за обрушения линии электропередач.

Позже стало известно о снижении объемов производства вследствие энергетического блэкаута, вызванного обрывом линий электропередач. Теперь же последствия смогут прочувствовать на себе и сотрудники предприятия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com