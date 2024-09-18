По ком звонит пейджер Telegram-канал «СерпомПо»

18.09.2024, 13:04

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Наверное, про эту историю снимут фильм.

Свыше 4000 членов ливанской вооруженной группировки «Хезболла» (включая 11 командиров) получили ранения и серьезные увечья после того, как сегодня по всему Ливану и в ряде районов Сирии начали взрываться их пейджеры. Как минимум 18 человек погибли. Есть жертвы среди гражданских. Reuters сообщает, что взрывы звучали в течение более чем 30 минут.

Группировка осуществляет коммуникацию между своими различными соединениями именно с помощью пейджеров, давно отказавшись от мобильных телефонов как раз из соображений безопасности.

Sky News Arabia предполагает, что Моссад подложил в батареи пейджеров, доставленных «Хезболле», химическое вещество PETIN (Пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало после того, как специалисты израильской разведки удаленно спровоцировали резкое повышение температуры батарей устройств.

Израиль официально не взял на себя ответственность. Но мало кто сомневается, что это операция Тель-Авива. Тот находится в состоянии войны с «Хезболлой», активно атакующей его с севера.

Это один из крупнейших провалов в системе безопасности проиранской группировки, которая уже пообещала отомстить. И, скорее всего, сдержит обещание. Все пойдет по очередному кровавому кругу.

Наверное, про эту историю потом снимут фильм. Как, например, это сделали американцы про операцию ЦРУ «Копье Нептуна» - ликвидацию лидера Аль-Каиды бен Ладена, который прятался в Пакистане (боевик 2012 года «Zero Dark Thirty» — «00:30 ночи» или «Цель номер один»). Террорист номер 1 не пользовался ни компьютерами, ни вообще никакой связью.

Но это ему не помогло. Он не мог не ответить за теракты в Нью-Йорке.

Для израильтян же война с «Хезболла», которая является частью нынешней войны с ХАМАС и Ираном, вспыхнувшей с новой силой после нападения на Израиль 7 октября 2023 года, это как 11 сентября 2001-го для американцев.

Все эти и многие другие истории говорят о том, что спрятаться в нынешнем мире невозможно. Причем, ни агрессору. Ни жертве агрессии. Ни тому, кто мстит агрессору огнем и мечом, неся смерть, в том числе невинным. Ни... Никому - особенно, если принято некое консолидированное политическое решение.

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