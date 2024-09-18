«Путин будет в шоке, если узнает» 18.09.2024, 13:13

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К резиденции главы РФ на Валдае направили экологическую «бомбу».

В городе Валдай Новгородской области больше 15 лет регулярно происходят коммунальные аварии, отходы сливают в Валдайское озеро. Экологи говорят, что его состояние все хуже, местные жители уже не рискуют в нем купаться. Государство решает проблему своеобразно: чтобы снизить нагрузку на озеро, местным жителям запретили доступ в национальный парк, где находится резиденция Владимира Путина, пишет «Север.Реалии».

«Озеро украли»

На въезде в город со стороны Великого Новгорода стоит могучая железобетонная надпись «Валдай», местами ржавая, местами с обвалившейся краской. По мере приближения к резиденции президента Путина GPS-навигатор сходит с ума. Место назначения он определяет то в озере, то в Новгороде, то в Окуловке. Это работают «глушилки».

Госдача Путина находится на противоположной от города стороне Валдайского озера. Неподалеку от нее построили деревянный терем для Алины Кабаевой, матери двух детей Путина и главы совета директоров Национальной медиагруппы.

Для местных жителей озеро здесь недоступно.

– В самом парке есть ограждения, но они скорее условные. В нацпарк ходят люди типа егерей и прочих сотрудников, которые, например, фотоловушки ставят. Если они вас заметят, то оштрафуют, их много на самом деле. На подъездах к даче Путина стоит вооруженная охрана. Если приблизитесь, она вас развернет. А так, там есть и камеры на деревьях, камеры вокруг резиденции, высокий зеленый забор, за которым вышки со снайперами, – говорит местный житель Андрей.

Формально доступ на территорию нацпарка запрещен из-за режима особо охраняемой природной территории. Валдайский парк площадью 36 тысяч гектар разделен на несколько охранных зон. В некоторых разрешены любительская охота и рыбалка, некоторые считаются заповедными, другие особо охраняемые. Буквально через несколько дней после того, как издание «Проект» выпустило расследование о доме Кабаевой, 3 марта 2023 года в положение о нацпарке «Валдайский» внесли изменения, ужесточившие режим охраны. Теперь границы ООПТ заходят далеко в озеро. Экскурсионных маршрутов национальный парк не предлагает, а по телефону администрация говорит, что «пребывание граждан в зоне ООПТ запрещено». Доступ к воде в районе резиденций Путина и Кабаевой закрыт якобы в связи с попытками «снизить темпы эвтрофирования» (насыщение воды таким количеством микробов, которое вызывает бурное и активное «цветение воды»).

– Приказ Минприроды РФ, на который ссылается ведомство, как оказалось, вовсе не означает автоматического закрытия озера – это трактовка нацпарка. Мы все знаем, что рядом находится главная резиденция верховного кремлевского старца. Есть все основания полагать, что озеро украли и людей выгнали именно в угоду покою «его величества», – говорит местный житель Кирилл.

Он, как и многие другие, не верит в заботу об экологии, считая, что Путин просто пытается все сильнее отгородиться от народа.

– Наш градоначальник слова не имеет. Он довольно мелкая сошка, да и представители нацпарка не решали. Все решилось не в этих кабинетах. Такова наша жизнь. Каждый должен стоять там, куда его поставят. Мнение народа не рассматривается, так как в данное время нас считают за быдло. То, что мы выросли на этом озере, никому не интересно, – возмущается пожилой валдаец Михаил.

Огородить резиденцию Путина якобы ради спасения озера – странное решение, поскольку экологию это не изменит, считает жительница Валдая Вера.

– Надо четко определять санитарную зону, не разрешать застройку вблизи озера и строго контролировать, что сливается в водоем. А то у нас то сват, то брат, то деньги, а на все остальное пофиг. «Моя собственность – могу проверку и не допустить». И это не только на нашем озере, это происходит на всех озёрах Валдайского, Демянского районов. Чем больше «шишка», тем ближе забор к озеру, а то и в озеро уходит. Простым же обывателям к озеру не подойти, – говорит она.

«Но и эти деньги куда-то делись»

Валдайские активисты и экологи говорят, что проблема Валдайского озера не в рыбаках и туристах. У общественного пирса вода кажется почти прозрачной, это мелководье, но через воду видно огромное количество водорослей, которых там быть не должно. Это обусловлено большим количеством «органики», которая попадает в водоем.

Чем это опасно, «Север.Реалии» пояснил сотрудник Института озероведения РАН (фамилию не называем из-за закона о нежелательных организаций).

– Медь, цинк, фосфат и прочее – это, конечно, негативные факторы, но главная угроза – отходы жизнедеятельности человека, даже просто мусор. Эти вещи выделяют биогены, в составе которых азот и фосфор. Азотом и фосфором как раз и питаются самые опасные сине-зеленые водоросли. Когда они «умирают», начинается естественный процесс разложения, из-за которого из воды уходит кислород, но появляются токсины. В итоге все живое в водоеме умирает, – говорит эксперт.

Илья родился на Валдае, но последние пять лет живет в Великом Новгороде. Валдайское озеро «накачивают» отходами человеческой жизнедеятельности минимум последние 15 лет, говорит он. Но по крайней мере с 2010 года сбросы стали фиксировать активисты и контролирующие органы.

– Раньше до десяти аварий в год могло быть. В последнее время стало чуть получше, потому что на очистных сооружениях установили новый напорный коллектор. Прежний не справлялся, и постоянно происходили аварии. Отходы откачивали, но вывозить-то их было некуда, так что просто сливали в озера. А потом построили новый жилой комплекс, который вообще к канализации не был подключен. Отходы шли в огромные септики под зданиями. Но их тоже надо откачивать, и везти опять-таки некуда. И их сливали в Валдайское озеро, – рассказывает Илья.

Еще в 2017 году на конференции в присутствии губернатора Новгородской области Андрея Никитина прокурор региона Андрей Гуришев заявил, что состояние мелководной части Валдайского озера заметно ухудшилось.

«Негативные изменения заключаются в отложении значительной массы ила, ухудшении качества озерной воды, условий обитания водных биологических ресурсов. Определяющим фактором является избыточное поступление в озеро биогенных веществ в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностного стока атмосферных осадков, которые фактически поступают в водный объект без очистки», – заявил он, ссылаясь на ученых-исследователей.

В результате проверки выяснилось, что в Валдайском озере превышена норма по содержанию марганца, фосфора, фосфата, железа, меди, цинка.

– По итогам Новгородская область запросила ресурсы на восстановление экологии. Сколько уж до нас дошло, не знаю, но и эти деньги куда-то делись. Сбросы продолжились, а единственная мера, которая была предпринята, – санитарная зона вокруг путинской резиденции, – говорит Алексей, который много раз жаловался в разные инстанции на коммунальные и промышленные предприятия из-за их сбросов вредных веществ в воду.

«Путин в шоке будет, если узнает»

Вокруг общественного пирса бегают дети, рядом площадка и молодежный центр «Место. Валдай». Отдыхающие заходят сюда в основном чтобы справить нужду – фойе пустое, а у туалета очередь. Купаться в озере почти никто не рискует.

– Я вообще активная, всех наших депутатов знаю и новости местные читаю. Про проблему с озером никто не пишет и не говорит, но при этом аварии у нас не скрывают, мы все видим. Озеро, конечно, большое, может, там что-то и растворяется, только сливают весь, простите, кал именно у этого берега. Очевидно, что большая часть микробов оседает здесь. Особенно в густых водорослях. Я не хочу ни купаться, ни тем более чтобы мой ребенок купался, – говорит местная жительница Ксения.

Ее дочь Алиса бегает по площадке, заползает на резиновый пригорок, прыгает на «паутину». Ксения жалеет, что ребенок не может поиграть в воде, как она в детстве.

– Мне 47 лет, всегда мы сюда с подругами ходили купаться. У нас дни рождения проходили здесь, овощи мы в нем мыли, сами купались, ничего не боялись. А теперь тут не купаются, – замечает Ксения.

На соседней скамейке отдыхает пожилая женщина с маленьким внуком. Лидия Алексеевна тоже любит вспоминать, как она с одноклассниками плавала в озере.

– Как так можно с озером-то обращаться?! Там у Путина дача, он потравится, и что со страной будет? Ну хоть ради него могли бы тут все починить, – беспокоится пенсионерка.

– А вы ему писали? Он, может, не знает, в чем купается, спасите человека, – подкалывает ее Ксения.

– Напишу, конечно, Путин в шоке будет, если узнает. Он страну спасает нашу, а ему под боком дерьмо наливают, – сердится Лидия Алексеевна.

У Ксении даже появилась на этот счет своя теория заговора:

– Я, честно говоря, не удивлюсь, если на сливы в озеро закрывают глаза просто для того, чтобы люди не купались, потому что это озеро Путина. Может, ему окей устроить экологическую катастрофу, чтобы отгородиться от людей.

Возле общественного пирса на Валдайском озере

Проблема со сбросами усугубляется еще и тем, что Валдайское озеро обладает малой проточностью, то есть вода там обновляется очень долго, говорят эксперты.

– Грубо говоря, то, что выливается сейчас, перестанет плавать в озере, когда нашим детям будет пора заводить своих, – говорит эколог из Петербурга, попросивший не указывать его фамилию из-за закона о «нежелательных организациях». – На берегу озера рядом с городом должна быть буферная зона: не парковать близко машины, лодки только без моторов, рыбалка в специализированных местах и, конечно, отведение сточных вод, а лучше нормальная очистка. Второе, что необходимо, – борьба с браконьерством (только короткие сети для ловли рыб и только отдельным категориям граждан). Затем нужны сейсмоприемные устройства – они помогут как отслеживать браконьеров, так и следить за рыбой. Помимо водорослей, кстати, беспокойство вызывает увеличение количества двустворчатых моллюсков. Во-первых, они острые, а во-вторых при разложении образуют кораллы, которые создают щелочную среду. Собственно, в озере уже и так много карбоната кальция. По факту это яд, с которым тоже надо бороться. Но главное не молчать. Ни о сбросах, ни о ситуации в целом. Незаконный слив отходов, как и счастье, любит тишину.

Один из членов научно-технического совета Роспотребнадзора, который пожелал остаться анонимным из-за закона о «нежелательных организациях», отмечает, что ограничение доступа к озеру на качество воды в нем не повлияет.

– Что касается сине-зеленых водорослей, то тут бороться необходимо с причиной, а не со следствием. И причина эта, как правило, связана с антропогенным воздействием, то есть это следствие деятельности человека. Стоки, попадающие в воду, как промышленные, так и диффузные, содержат органику, азот и фосфор, и все это способствует размножению сине-зеленых водорослей. Таким образом, действия властей по ограничению доступа – это, конечно, не решение проблемы, а скорее попытка снизить насыщение озера веществами, которые способствуют росту сине-зеленых водорослей, за счет сокращения количества людей, которые могут замусоривать территорию, проходимую диффузными стоками. Но когда уровень загрязнения будет снижен и ограничения будут сняты, рост сине-зеленых водорослей неизбежно увеличится, – говорит эксперт.

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