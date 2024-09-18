Горящие МАЗы никому не нужны

Горящие МАЗы никому не нужны1
- 18.09.2024, 13:17
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Белорусские автобусы теперь неинтересны даже для россиян.
За восемь месяцев этого года МАЗ продал в России автобусов в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В августе – всего 5. Меньше него реализация составила только у «Урала» - 2, пишет сайт «Белорусы и рынок».
Как свидетельствуют данные российского изданий «АСМ-Холдинг», за восемь месяцев текущего года продажи автобусов МАЗ на российском рынке сократились на 53,9% к аналогичному периоду прошлого года. Если в прошлом году в этом периоде МАЗ продал 709 единиц техники, то в 2024-м – всего 327.
С такими темпами белорусский производитель, еще в прошлом году входивший в топ-5 крупнейших игроков российского рынка, может к концу 2024 года оказаться вне первой десятки.
МАЗ, согласно данным «АСМ-Холдинг», уже девятый по итогам января-августа. Его за год обошли три российских и один китайский производители — «Волжанин», КАВЗ, КамАЗ и Higer.
В августе белорусским автомобилестроителям удалось продать в России только 5 единиц техники. Это было бы худшим результатом, если бы не отчет «Урала» за этот же период. Последний продал 2 автобуса.
Для сравнения: дышащие в спину МАЗ в борьбе за место в топ-10 российские «Лотос», «СиМАЗ» и китайский Zhongtong реализовали в прошлом месяце по 40, 19 и 19 автобусов соответственно.
Почему не идет бизнес
Главной причиной падения продаж автобусов МАЗ в России эксперты называют проблемы с качеством техники, которые с 2022 года подрывают реноме этого производителя в глазах заказчиков. А именно: автобусы белорусского производителя с пугающей периодичностью в буквальном смысле горят во время эксплуатации.
Первый случай возгорания автобуса был зафиксирован летом 2022 года в Санкт-Петербурге. По подсчетам петербуржцев и СМИ, за год после этого случая на маршрутах города горели еще около 15 единиц техники. Местный эксплуатант в виду масштабов бедствия был вынужден даже на время полностью снимать с маршрутов все 137 единиц техники МАЗ. «Машины вернутся на линию только после дополнительной проверки и устранения представителями завода-изготовителя всех выявленных дефектов», - объявил тогда Смольный. Одной из причин проблемы автозаводчане назвали тогда негерметичность системы гидропривода вентилятора. После ее устранения автобусы вышли на трассы.
Ситуацию несколько раз комментировал Александр Лукашенко.
«Ибо будет как в Санкт-Петербурге. Начали разбираться, задаю вопрос: а в других регионах России? У нас же не горят автобусы. В других регионах России не горят. А почему в Питере горят? Потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание», — называл он осенью 2023-го предполагаемую причину проблемы.
«Поэтому если нет людей, которые надежно могут обслуживать технику, мы это лучше сделаем сами и притом за меньшие деньги, чем вы бы там организовывались. Но если такие люди есть, пожалуйста. Нет — хотите, мы их научим», — излагал он свое видение проблемы.
Однако в течение 2024 года, по данным СМИ, автобусы МАЗ горели и в Ярославле, и в Салехарде, и в Казани.
Поэтому возможной главной причиной проблем МАЗ эксперты называют качество комплектующих. Из-за санкций завод основательно изменил круг поставщиков узлов и компонентов, что могло сказаться на эксплуатационных характеристиках техники.