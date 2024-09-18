СМИ: БПЛА уничтожили «несокрушимый» арсенал в российском Торопце 18.09.2024, 13:24

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Отвечал мировым стандартам.

Источники «Фокуса» в ГУР сообщили, что более 100 украинских ударных БПЛА атаковали арсенал в Тверской области РФ.

Как отмечают собеседники «Фокуса», в результате атаки уничтожены запасы северокорейских ракет KN-23, ракет к комплексам С-300 и «Искандер», а также снаряды для «Градов».

Власти же Тверской области заявили, что пожар произошел в результате «падения обломков дрона».

Как отмечают российские каналы, 107-ой арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления РФ использовался для хранения различных боеприпасов, в том числе — 122-миллиметровых реактивных снарядов для РСЗО «Град» и 82-миллиметровых артиллерийских мин. Там также могли находиться и зенитные ракеты, взрывающиеся с характерным «салютом». Всего в арсенале находилось около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

К слову, арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов якобы отвечал «самым высоким мировым стандартам». Как сообщал в 2018 году заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арсенал «позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность».

Арсенал, отмечал представитель МО РФ, который сейчас сидит в «Бутырке» за растраты в особо крупном размере, позволит укрыть ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки, предельно минимизировать возможность террористических актов, создавая систему хранения, «отвечающую самым высоким мировым стандартам».

Взрывы в Торопце были такой силы, что мониторинговые сервисы фиксировали землетрясения. Всего произошло 17 землетрясений магнитудой 2,0+, самое сильное из которых составило 2,8 балла.

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