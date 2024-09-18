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Оператор А1 начал брать деньги с белорусов за бесплатную услугу

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  • 18.09.2024, 13:27
  • 1,862
Оператор А1 начал брать деньги с белорусов за бесплатную услугу

За год может набежать приличная сумма.

Абоненты мобильного оператора А1 вновь жалуются – летом с их счетов начало «убегать» больше денег.

«Успели списать уже Br8 за два месяца», – рассказал белорус порталу Onliner.

В ситуации разобрались: уловка касается пользователей, которые получают по электронной почте счета за оказанные услуги. И здесь есть два формата: PDF и XLS. Последний ранее рассылался бесплатно, а с 1 июня А1 берет за «Преобразование счета»целых Br4.

Стоит отметить, что услуга не подключается по умолчанию. Но вы могли сами на нее подписаться при заключении договора с компанией.

«Ежемесячно пополняли счета трех членов семьи на сумму, соответствующую тарифу (абонентской плате). Летом суммы перестало хватать. Нам показалось это странным, так как всегда укладывались в лимиты, оговоренные тарифом», – делятся абоненты.

Дело оказалось как раз в рассылке, за которую теперь тоже нужно платить.

Услугу А1 можно отключить, но придется потрудиться. И мобильным приложением здесь не обойтись. Чтобы перестать получать счет в XLS, нужно вспомнить пароль от личного кабинета в браузере.

В компании А1 прокомментировали ситуацию для портала:

«Большинство клиентов предпочитают получать счет на электронный ящик в формате PDF (услуга предоставляется без взимания оплаты). В то же время за дополнительную плату клиент может воспользоваться услугой преобразования отправляемого счета в формат EXL, а также выбрать способ доставки счета – в бумажном виде почтой».

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