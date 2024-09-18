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Le Monde назвала пункты «плана победы» Зеленского

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  • 18.09.2024, 13:31
Le Monde назвала пункты «плана победы» Зеленского

Его успех зависит от решения Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить от Джо Байдена приглашение Украине вступить в НАТО до того, как президент США покинет Белый дом. Как пишет французская газета Le Monde, это часть «плана победы», который он представит в Вашингтоне.

«Украинский президент, надеясь ускорить окончание войны, стремится убедить президента США принять решительные меры и дать Киеву возможность вступить в переговоры с позиции силы», пишет обозреватель издания Сильви Кауффманн.

Как пишет обозреватель, Зеленский не хочет, чтобы ему навязывали какие-либо принудительные решения. В связи с этим он разработал «мирный план» и «план победы», которые он планирует в Вашингтоне представить президенту Джо Байдену, двум кандидатам – Дональду Трампу и Камале Харрис - и Конгрессу. По словам осведомленного источника, «мирный план» должен привести к восстановлению мира. Второй план направлен на то, чтобы сделать Украину сильнее после достижения мирного соглашения.

«Поскольку Путин не проявляет склонности к реальным переговорам, цель установления мира остается весьма умозрительной. Что Зеленский хочет получить от Байдена до того, как он покинет Белый дом в январе 2025 года, так это приглашение Украине вступить в НАТО по окончании войны. Это один из ключевых пунктов «плана победы», - говорится в статье.

Проблема однако в том, что Байден, человек времен холодной войны, сосредоточился на идее, что членство Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне. Поэтому его план заключается именно в том, чтобы помочь Украине в умеренном режиме, чтобы избежать эскалации.

«Все зависит от решения Байдена», - заявил ранее Зеленский в комментарии Le Monde.

Возможно, отмечает обозреватель, его обнадежило заявление советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что президент Байден «полон решимости использовать четыре месяца [оставшиеся до окончания срока его полномочий], чтобы поставить Украину в наилучшее возможное положение для победы».

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