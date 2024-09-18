Экс-спичрайтер Кремля: Путин сделал последнюю ставку в игре 2 18.09.2024, 13:43

У поездки к шаманам было несколько целей.

В колонке для Der Spiegel российский писатель и журналист Михаил Зыгарь высказал мнение, что Путин мог ездить в Монголию ради благословения шаманов на применение ядерного оружия. Вроде бы без их благословения и разрешения диктатор сам не может решиться на такой серьезный шаг, потому что опасается прогневить богов.

Однако, несмотря на всю, на первый взгляд, фантастичность этой версии, российский оппозиционер и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов считает ее вполне реалистичной.

«Дело в том, что Путин и его ближайшее окружение творят вещи, которые с позиции классического ортодоксального христианства оправдать нельзя. Им нужна какая-то другая идеологическая надстройка», - заявил аналитик в интервью Алексею Гомону.

Ходят слухи, что встречу Путина с шаманами организовал Михаил Ковальчук. Как результат, ценность братьев Ковальчуков в глазах Путина возросла еще больше, хотя они и без того очень влиятельные люди в РФ.

«Путин якобы прошел этот обряд и получил добро на применение ядерного оружия, - отметил Галлямов, - Но мне сказали, что, кроме этого, он интересовался также вопросами долголетия и реинкарнации. Возможно, это даже главное, а оружие богов - уже просто до кучи»,-заявил эксперт.

Однако политтехнолог обращает внимание и на аспект пропаганды. Можно заметить, что слухи о поездке Путина к шаманам с целью решения ядерного вопроса распространились подозрительно широко и быстро. Это может играть на руку режиму - мол, смотрите, мы уже и с богами договорились, и действительно готовы нанести ядерный удар.

«По сути, для них (россиян - ред.) это последняя ставка в игре, - сказал Галлямов, - И если сейчас украинцы не испугаются и не согласятся пойти на их условия, то что им тогда останется? Только объявлять массовую мобилизацию. И, похоже, подготовка к этому тоже началась уже. В частности, Путин подписал указ о повышении предельной численности ВС РФ»,-подытожил Галлямов.

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