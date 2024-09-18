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ВСУ уничтожили российские боеприпасы, которых бы хватило на год войны

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  • Александр Коваленко
  • 18.09.2024, 13:49
  • 10,750
ВСУ уничтожили российские боеприпасы, которых бы хватило на год войны

Фантастический удар.

Относительно взрывов на 107-м арсенале ГРАУ в Тверской области.

Согласно пульсирующей информации в открытых источниках, на складах могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к РСЗО и 82-мм мины.

Сколько какого типа боеприпасов было на хранении — не указывается, вряд ли такая информация появится, а для многих сама цифра 30 тысяч тонн ни о чем не говорит. Постараюсь разъяснить, с учетом номенклатуры, которая хранилась на этом арсенале.

Если говорить об исключительно 122-мм реактивных снарядах, то это более 460 тысяч выстрелов. С учетом частоты применения РСЗО в зоне БД — это запас на 10 месяцев активных боевых действий или более года при средней интенсивности.

Если говорить об исключительно минах 82-мм — то это 10 миллионов выстрелов, с учетом интенсивности их применения в зоне БД — это запас на более чем полтора года активного применения.

Повторюсь, я указал это количество не явным, а условным, если бы на складах были исключительно такого типа боеприпасы. Уверен, на арсенале хранились и другие типы боеприпасов, 152-мм, 122-мм ствольной артиллерии, упоминаются даже ЗУР.

Но масштабы потерь, даже в смешанном типе БК, можете себе представить. Ну и потушить вот это все детонирующее нон-стоп будет не так просто. Думаю, поступят как с нефтебазами, пока не сгорит все дотла, так и будут наблюдать издалека за разлетом БК.

Александр Коваленко, Telegram

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