Еще два банка Беларуси подняли проценты по кредитам на жилье 18.09.2024, 13:52

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Эксперт рассказала, где теперь «самая приятная» ставка.

Еще два белорусских банка — «Белагропромбанк» и «Технобанк» подняли ставки по кредитам на недвижимость.

Так, «Белагропромбанк» увеличил ставки по программам «На строительство жилья», «Рефинансирование кредитов на недвижимость» и «На приобретение жилья и незавершенного строения». Отныне первые 180 дней ставка составит 14,25% годовых, а дальше — 17%. Вслед за «Белагропромбанком» подтянулся и «Технобанк», повысив проценты по кредитным программам «Милый дом» и «Я построю Милый дом» до 16,4% годовых.

Напомним, чуть раньше это сделали в «Беларусбанке» и «Белинвестбанке». Первый поднял процентную ставку по «Ипотеке экспресс» до 16% годовых, а второй — до 15,99%. Что касается банка «БелВЭБ», там данный показатель составляет 17,71%.

Где «самая приятная» ставка?

Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская отметила, что на сегодняшний день «самые приятные» проценты наблюдаются у «ТК Банка» — 14,5%. Также, по ее словам, есть еще «терпимые ставки на строительство» (15% с госзастройщиками и 15,4% — со всеми от «Беларусбанка») и по партнерским программам (самое дешевое «итого» предложение – у «МТБанка» на «Северный Берег» — 30 лет под 14,08% годовых).

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