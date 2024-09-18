«Очередь до апреля расписана» 5 18.09.2024, 14:04

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Видео с домами от Минлесхоза возмутило белорусов.

Белорусский блогер опубликовала видео, в котором на конкретном примере показала, как «вживую» выглядят дома от Минлесхоза. Один из таких домокомплектов девушка нашла в Могилеве и решила посмотреть, что там внутри. Судя по комментариям, многих удивило не только отсутствие проведенных коммуникаций, но и стоимость такого жилья.

В начале видео блогер отметила, что «дом хороший и компактный», без «каких-либо лишних помещений». Она продемонстрировала прихожую, где, по ее мнению, можно разместить шкаф и полочки для обуви, а затем прошла в гостиную. Далее девушка сняла предполагаемый санузел, где «тоже очень много места». В обзор также попали три комнаты, в каждой из которых — по два окна.

«Несмотря на то, что дом очень функциональный, очень сильно давит потолок», — отметила автор ролика и добавила, что в другом домокомплекте от Могилевского лесхоза высота потолков была выше. Далее блогер показала план строения и, собственно, его стоимость — 62 тысячи белорусских рублей.

«Это сама коробка или там уже вода и электричество включено, и все есть? — задал вопрос один из пользователей TikTok. Ему тут же ответили, явно не без сарказма: «И участок тоже есть».

«Это начальная цена, а сколько в реале он будет стоить? Примерно?» — поинтересовался другой белорус, на что кто-то в комментариях сделал следующее предположение: «62 тысячи рублей + доставка + сборка + коммуникации = 75-80 тысяч…»

«Вставлю свои пять профессиональных копеек. Это лафетированый сруб. Образно говоря, покалеченный сруб, т.к. самая ценная, твердая часть древесины отсутствует. Ладно внутри, но и снаружи», — отметил еще кто-то из белорусов.

Многие из пользователей соцсети интересовались, входит ли сборка в цену домокомплекта, на что автор ролика ответила: не входит. Для этого, по ее мнению, придется добавить сверху 40% от цены.

«Очень и очень гармонично, светло и аккуратно. Достойный вариант!» — не согласилась с предыдущими ораторами очередная белоруска.

«Ужас как дорого… Газосиликат дешевле. А дерево через пару лет даст о себе знать», — отметил в комментариях еще один подписчик TikTok.

«Я тоже себе смотрел. Мне понравился! Это только коробка и стропильная система, без крыши. Без окон и электрики», — поделился очередной пользователь видеоплатформы. Другой добавил:

«Все хорошо и красиво, только на них уже договора даже не заключают, очередь до апреля расписана, а там и цена вырастет. Только коробка и стропильная система. Сам вывозишь и сам собираешь».

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