Эстония изменила план обороны в случае нападения РФ 4 18.09.2024, 14:10

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И будет уничтожать врага на его территории.

Эстонская армия может ударить по территории России, если она будет готовиться к нападению на НАТО.

Об этом в интервью ERR заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус.

Он акцентировал, что Эстония больше «не может ждать» нападения.

«Мы больше не можем ждать, когда нас ударят по голове кувалдой, но мы должны быть теми, кто может сделать определенные вещи первыми», – заявил Карус.

Он отметил, что до полномасштабной войны в Украине Эстония рассчитывала продержаться 10 дней в случае нападения России, пока не прибудет помощь из НАТО.

Однако, по его словам, теперь в стране произошли «фундаментальные изменения» относительно военной доктрины.

Также генерал-майор добавил, что в случае войны с Россией Эстония будет рассчитывать на союзников. Подразделения НАТО учтены в военных планах страны, а эстонская армия является частью военной силы Альянса.

По словам Каруса, за каждым союзником закреплено оружие, которое он должен привезти в случае нападения, а также боевая задача.

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