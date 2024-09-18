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Гендиректор Национального аэропорта Минск ушел с должности

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  • 18.09.2024, 14:12
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Гендиректор Национального аэропорта Минск ушел с должности

По состоянию здоровья.

Вячеслав Хоронеко покидает пост генерального директора Национального аэропорта Минск, сообщили в пресс-службе предприятия.

Генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск» Вячеслав Хоронеко, возглавлявший аэропорт с февраля 2020 года, уходит с поста руководителя по состоянию здоровья. В общей сложности он проработал в авиации более 30 лет.

Исполняющим обязанности генерального директора РУП «Национальный аэропорт Минск» назначен Вадим Правлоцкий.

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