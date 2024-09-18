закрыть
18 сентября 2024, среда, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Очень неприятный для России вопрос

2
  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 18.09.2024, 14:17
  • 3,858
Очень неприятный для России вопрос

А чем «ядерный щит» отличается от фанерных ракетных складов генералиссимуса Путина?

На фоне эпичного подрыва суперзащищенного склада ракет, аналогов которому не было, возникает один очень неприятный для Z-сообщества вопрос - а есть ли гарантия, что состояние «ядерного щита» России сильно отличается от состояния фанерных ракетных складов маршала Шойгу и генералиссимуса Путина?

Если склад, который должен был выдержать ядерный взрыв, взлетел на воздух от дрона, то как они хранят ядерные ракеты?

Но эти вопросы пациенты Z-психушки, так любящие махать виртуальной ядерной дубиной, конечно предпочитают не поднимать.

А между тем, два с половиной года такого «СВО» если что-то врагам России и показали, то это полнейшую немощь, гнилость и разложение государства. И в отличие от слабоумной охраноты, на том же Западе очень хорошо понимают, что дедушку-мудака в 72 года новым фокусам уже не обучишь. И он страну из этого штопора уже не выведет, а будет только дальше душить и крушить.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип