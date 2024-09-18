Ученые рассказали о пользе больничных клоунов 4 18.09.2024, 14:21

Они действительно помогают больным детям.

Ученые заметили, что взаимодействие с больничным клоуном сокращает продолжительность пребывания детей с пневмонией в больнице, а также период введения антибиотиков, пишет «Нож».

Больничная клоунада — широко распространенный метод социально-психологической поддержки детей в больницах. Он представляет собой одну из форм арт-терапии и снижает уровень стресса.

Исследователи наблюдали за 51 ребенком. Одна группа получала стандартную медицинскую помощь, а вторая — ее же, но с двукратным визитом больничного клоуна в первых дни госпитализации.

Три клоуна использовали различные техники для расслабления пациентов, например, музыку, пение и направленное воображение. Они также поощряли детей пить и есть самостоятельно.

Исследователи обнаружили, что группа, которую посетил больничный клоун, провела в больнице меньше времени (в среднем 43,5 часа против 70 часов) и нуждалась в меньшем количестве антибиотиков.

Хотя практика больничной клоунады не входит в стандарты оказания медицинской помощи, авторы исследования считают, что она позволяет пациентам лучше вовлекаться в лечение.

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