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Дом в Дроздах продали почти за $3 миллиона

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  • 18.09.2024, 14:28
  • 2,278
Дом в Дроздах продали почти за $3 миллиона

Это стало самой дорогой покупкой на столичном рынке жилой недвижимости с 2021 года.

Дом в Дроздах продали почти за $3 миллиона, сообщает «Наша Ніва». Дом стал самой дорогой покупкой на столичном рынке жилой недвижимости с 2021 года.

Общая площадь элитной недвижимости — 432 кв. м. Коттедж имеет участок площадью 11 соток, на котором построены беседка с зоной барбекю, терраса и встроенный гараж. Сам коттедж был возведен на участке в 2009 году. В итоге его купили за 2,85 млн долларов.

Дом стал самой дорогой покупкой на столичном рынке жилой недвижимости с 2021 года. Однако ему не удалось побить рекорд того времени, когда сделка с жильем была заключена за 3,35 млн долларов.

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