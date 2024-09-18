Microsoft: Российские тролли распространяют фейки о Харрис 10 18.09.2024, 14:26

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Камала Харрис

Они создают поддельные видео.

«Фабрики троллей», предположительно связанные с Кремлем, распространяют фейковые видео, направленные на дискредитацию кандидатки на пост президента США Камалы Харрис. Об этом говорится в свежем отчете компании Microsoft, сообщает «Радио Свобода».

Microsoft отмечает, что российские тролли активизировались в конце августа – спустя месяц после выхода из предвыборной гонки нынешнего президента США Джо Байдена. В отчете упоминаются две группировки троллей – Storm-1516 и более новая Storm-1679.

Группировка Storm-1516 создала и распространила два фейковых видео о Харрис, каждое из которых собрало миллионы просмотров. В первом ролике, как следует из подписи к нему, «сторонники Харрис нападают на участника митинга в поддержку ее соперника Дональда Трампа». Во втором постановочном ролике героиня утверждает, что на нее в 2011 году наехала Харрис, в результате чего ее парализовало. Видео тролли опубликовали на сайте, маскирующемся под СМИ, созданном всего за несколько дней до публикации фейковых роликов.

Группировка Storm-1679, переключившись с производства контента об Олимпиаде в Париже, тоже создала два фальшивых видео о политике Харрис. На одном из них изображен рекламный щит в Нью-Йорке, на котором транслируется фейковая агитация: «Тысячи детских пенисов по всей Америке ждут, чтобы их отрезали. Голосуй за Харрис! Она обещает бесплатную операцию по смене пола для ваших детей, нравится вам это или нет. Сделаем мальчиков снова девочками!». Ролик за четыре часа набрал более ста тысяч просмотров в соцсети X.

В Microsoft ожидают, что прокремлевские «фабрики троллей» – новые и старые – продолжат распространять постановочные ролики в том числе с использованием искусственного интеллекта в преддверии выборов президента США, которые пройдут 5 ноября. Также в отчете Microsoft упоминается аналогичная деятельность «фабрик троллей» в Иране и Китае.

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