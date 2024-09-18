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«Каждый рабочий день начинался с нервов»

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  • 18.09.2024, 14:58
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«Каждый рабочий день начинался с нервов»

Три истории белорусов о том, как работа в ИТ подрывает здоровье.

Издание devby.io поговорило с айтишниками о том, как работа и ее поиск повлияли на их физическое и психологическое здоровье. Вот их истории.

«Плюс 12 кг, появились красные пятна на коже, сильно ухудшился сон»

Влад, бэкенд-разработчик:

— В 2022 году я переехал в Польшу вместе с компанией, в которой тогда работал. Она платила через инкубатор — мол, налоги низкие, геморроя мало. И правда было удобно!

А потом у нас «отвалилось» несколько ключевых клиентов — и нужды в таком количестве программистов у компании уже не было. Передо мной поставили выбор: или неоплачиваемый отпуск, или увольнение, но плюс еще одна зарплата. Я выбрал второе.

Вышел на рынок — а там тухло: вакансий с удаленкой мало, спрос только на сильных сеньоров с отличным английским и желательно хорошим польским, еще были варианты для тех, кто знает немецкий — короче, не для меня.

Времени спокойно искать работу у меня особо не было, так как «подушка» таяла на глазах, — всё в аврале. Поэтому когда появился вариант устроиться в мелкий аутсорс, я тут же согласился.

Работать было тяжело: я просиживал за компом по 10 часов в день. У нас был клиент из США, который каждое утро присылал новые идеи — то есть рабочий день начинался с нервов, так как я вечно должен был что-то исправлять или переделывать. Требований не было, только пожелания — но, как известно, в аутсорсе это де-факто закон для разработчика.

Итого спустя каких-то 4 месяца такой работы у меня плюс 12 кг, потому что я постоянно заедал стресс (иногда прямо за компом), нервная система не выдерживала — появились красные пятна на коже, сильно ухудшился сон, я стал очень раздражительным.

Получив оплату по инвойсу, я прекратил сотрудничество с той компанией и выдохнул с облегчением. Здоровье нормализовалось в течение месяца. Вес тоже пошел вниз, но чтобы избавиться от лишних килограммов, времени, конечно, понадобилось больше — месяца 3−4 на это ушло.

Вообще этот опыт помог мне многое переосмыслить: например, я решил вернуться в Беларусь. Устроился в небольшую продуктовую компанию, в которой работаю почти два года, — счастлив. Я понял, что в ЕС надо зарабатывать много — чтобы в случае чего иметь солидную «подушку» для поиска работы, а не соглашаться на абы что.

«Стали выпадать ресницы и волосы на голове, борода «лезла», стал безумно раздражительным»

Павел, разработчик:

— У меня подрыв здоровья случился в 2015 году, когда я работал в Itransition в Гродно.

Мой проект был — ну просто «бу-э-э-э»: мне не нравился ни стек, ни архитектура, ни качество кода — никаких нервов не хватало работать. Стресса добавляло еще и общение с тиммейтами-индусами (а только они работали на этом проекте) — я не понимал их ужасный акцент.

Мой тогдашний ресурсный менеджер на все просьбы вывести меня из проекта включал классическую шарманку: «Ой, ну потерпи — все наладится, все будет хорошо», — и более ничего не предпринимал целый год.

В какой-то я момент заметил, что вдруг резко начал набирать вес, у меня стали выпадать ресницы и волосы на голове, борода «лезла». Я стал безумно раздражительным.

Я был у врачей и в частных, и госклиниках — лечили от всего, но никто из них не подумал назначить мне базовый чекап, чтобы проверить работу щитовидки.

Позже, когда я сменил компанию (и не раз, и тоже без нервов не обошлось) и переехал в Минск, выяснилось, что тогда на фоне стресса у меня случился гормональный сбой — а он в свою очередь повлиял на щитовидную железу. Теперь я пожизненно сижу на препаратах от гипертиреоза.

На фоне гормональной дисфункции ослабла и психика — поэтому я и не вывозил тогда (а после 2020 года заработал нарушение адаптации и погрузился в депрессию). Вот такой вот «эффект бабочки»: по цепочке «накрылось» здоровье.

«Организм не «вывез» — я попал в больницу с сахаром 19»

Андрей, UX/UI-дизайнер:

— Я описал свою историю историю в LinkedIn. В 2022 году искал первую работу, а заработал… диабет, потому что принимал очень близко к сердцу все свои неудачи и провалы.

Я откликался на вакансии для веб-дизайнеров — хоть для джунов, хоть еще какие — но офферов (и даже просто приглашений на собеседование) не было: работодатели отвечали, что я не подхожу под их требования, а то и часто игнорили.

Я продолжал искать — а пока суть да дело неофициально устроился в небольшую компанию по продаже и сборке компов монтажером. Там же дополнительно по просьбе директора делал редизайн сайта.

К началу лета на меня много всего навалилось:

депрессия из-за того, что учеба в вузе подходит к концу, а работу я все еще не нашел;

переживания по поводу предстоящей защиты диплома в БГУИР;

сильнейший стресс, потому что контора, в которой я подрабатывал, кинула меня на деньги, выплатив только 300 долларов из 2000 ранее обещанных.

В результате мой организм не «вывез» — я попал в больницу с сахаром 19. Врачи поставили мне диагноз «диабет I типа» и выдали шприц-ручки.

По прошествии времени могу сказать, что диабет позволил мне взглянуть на жизнь под другим углом — выстроить правильный распорядок дня, наладить спорт и в целом изменить мой рацион. Так что как бы это странно для здоровых людей не прозвучало, я благодарен своему заболеванию.

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