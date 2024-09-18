В Гродно сразу два таксиста вызвали друг на друга милицию 18.09.2024, 15:01

Один заявил, что конкурент ломится к нему в авто.

В Гродно силовики ночью выезжали на автовокзал, чтобы уладить спор между двумя водителями такси. Вызов поступил от обоих, но по разным поводам, сообщили в милиции.

Конфликт между водителями такси на гродненском автовокзале разгорелся около двух часов ночи 18 сентября. Оба участника инцидента вызывали друг на друга милицию.

Когда же силовики приехали разбираться, то услышали две очень разные жалобы от обоих таксистов. Один заявлял, что конкурент ломится к нему в автомобиль, дергает за ручку двери. А со слов второго, первый занимается незаконным извозом.

Подробности инцидента устанавливают сотрудники Октябрьского РУВД Гродно.

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