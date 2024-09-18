Названы десять лучших автомобилей 2024 года 18.09.2024, 15:09

1,024

Элитный рейтинг.

Элитные авто – это о роскоши, дизайне и технологиях премиум класса. Элитные модели предлагают отличную производительность, надежность и непревзойденный комфорт. На рынке сейчас выбор огромен, и все зависит от того, ищете ли вы спорткары, премиум-седаны или роскошные внедорожники.

Для многих владельцев эти автомобили прежде всего – символ статуса. Некоторые из них оснащены дизелями большой мощности или V8 или даже электрическими и гибридными двигателями. Эксперты обнародовали рейтинг лучших авто премиум-класса.

BMW 7 Series и BMW i7

Если вам нужны доказательства того, насколько серьезно BMW настроен на то, чтобы сделать ставку на роскошь, тогда учтите тот факт, что i7 (и его собрат 7-й серии с двигателем ДВС) будет доступен только в привлекательной версии с длинной колесной базой. Интерьер сочетает все новейшие технологии с традиционным мастерством и богатым выбором натуральных материалов, включая удивительную кашемировую шерсть, которую можно выбрать для сидений. Автомобиль имеет 31,3-дюймовый экран BMW для пассажиров на задних сиденьях. Впереди водителя также обычный широкоформатный дисплей. Используя двойной двигатель и батарею на 102 кВт/ч, i7 имеет мощность 536 л.с., заявлен запас хода растет до 590 км и разгон до 100 км в час за 4,7 секунды.

Mercedes-Benz S-Class

В эпоху все более бессмысленных грандиозных радиаторных решеток относительно изысканный дизайн S-класса предлагает элегантную роскошь. Стоит обратить внимание на Mercedes EQS, абсолютно новый взгляд на роскошный электрический автомобиль. Модельный ряд, как правило, меняется в зависимости от наличия, но обычно вы можете выбрать между дизелем S350d или S400d или бензиновым S500, также получающим смягченный гибрид. Дизели приятно бережливы и плавны. S400d имеет лучшую производительность, а S500 предлагает еще более быстрый (и все еще соответственно тихий и плавный) вариант с мощностью 400 л.с. Есть также бензиновый электрический S580e с суммарной мощностью 503 л.с.

BMW iX

Есть версия BMW iX xDrive40 начального уровня, имеющая 296 л.с. и 400 км запаса хода на электроприводе, сертифицированном WLTP. Но лучше выбрать xDrive50 с его более широкой пневматической подвеской и запасом хода 600 км. BMW iX xDriveM60 предлагает даже большую мощность и производительность. BMW iX обогнал Mercedes-Benz EQS в сравнительном тесте. Мерседес комфортный, но изоляция и изящество езды iX действительно очень особенные и делают его достойным конкурентом в классе люкс.

Range Rover

Range Rover имеет архитектуру Land Rovers MLA-Flex, которая на 80% состоит из алюминия, что обеспечивает легкость и прочность. В сочетании с точно отточенной пневматической подвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости 48 В и наличием рулевого управления четырьмя колесами, этот Range Rover справляется с гарантированной точностью и удивительной маневренностью. Производитель недавно добавил рядные шестицилиндровые дизельные двигатели. Гибридные модели Range Rover P440e и Range Rover P510e предлагают до 112 км пробега только на электричестве.

Mercedes-Benz EQS

EQS является подлинным инженерным достижением. С коэффициентом лобового сопротивления 0,20 он хорошо использует отсутствие вентиляционных отверстий, а в сочетании с массивной батареей емкостью 120 кВт-ч может добиться реального запаса хода около 643 км в виде Mercedes EQS 450+. Однако некоторые материалы в интерьере не соответствуют стандартам, которые вы ожидаете от автомобиля премиум-класса.

Audi A8 и Audi S8

Audi добавил новые технологии в свой флагманский лимузин. В то время как все A8 имеют адаптивную пневматическую подвеску, более спортивный S8 с V8 двигателем оснащен так называемой Audi Predictive Active Suspension, которая сочетает передние камеры с пневматической подвеской с регулируемой высотой, включающей электромеханические приводы на каждом колесе. На выбор есть двигатели с турбонаддувом: дизель мощностью 282 л. или бензиновый двигатель мощностью 335 л. – с полным приводом в стандартной комплектации и электрической системой 48 В, что дает ему возможность мягкого гибрида. В высшем модельном ряду имеется шестицилиндровый бензиновый Audi A8 60 TFSIe.

Range Rover Sport

Range Rover Sport во многом схож со своим полноразмерным братом, не в последнюю очередь его выдающимся механическим изяществом и роскошью. То, что выделяет Sport, это его способность контролировать свою значительную массу, оттачивать точность своих реакций и придавать комфорт процессу вождения.

BMW X7

X7 – это семиместный двухкузовный легковой автомобиль с расширенной линией крыши. На дороге X7 хорошо справляется со своим размером и объемом, чувствуя себя удивительно точным и спортивным на поворотах. Новинкой для рестайлинга является пара рядных шестицилиндровых двигателей с мягким гибридом и дизельным двигателем. BMW X7 xDrive40i имеет мощность 375 л. Для желающих максимального экономного потребления есть M60i, укомплектованный новым 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом и мощностью 523 л.с.

Audi Q8

Модельный ряд двигателей широк. Вы можете приобрести шестицилиндровый бензиновый или дизельный двигатель, и на подходе имеется гибрид, подключаемый от электросети. Имеются также производительные модели Audi SQ8 и RS Q8.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com