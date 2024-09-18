Путин завершает полный цикл
- Аббас Галлямов
- 18.09.2024, 15:18
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Принял Россию в 90-х и в те же самые 90-е ее возвращает.
Россией надо править долго. Путин завершает полный цикл: приняв государство с ослабленными институтами, он их укрепил, а затем доведя логику укрепления до абсурда и полностью подчинив институты воле стареющего и теряющего хватку диктатора, вновь, по сути, уничтожил. Принял Россию в 90-х и в те же самые 90-е ее возвращает.
Вообще, конечно, удивительно, что в стране, где 70 лет господствовал марксизм, имеющий в качестве своего философского основания гегелевскую диалектику, никто логики этой диалектики не чувствует. При всей своей любви к воспоминаниям о былой славе и мечтам вернуться в «золотой век», Россия – удивительно внеисторичная страна.
Аббас Галлямов, Telegram