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«$120 — и я оставлю тебя в покое»

  • 18.09.2024, 15:25
«$120 — и я оставлю тебя в покое»

Мошенник заблокировал iPhone белоруски и потребовал выкуп.

На прошлой неделе у Дианы перестал работать iPhone. Всякое бывает, мог, например, сломаться. Но не в этот раз. Потому что при попытке включить смартфон она увидела текст следующего содержания: «Пропавший iPhone. Для разблокировки писать сюда», пишет onliner.by.

Как именно мошенники получили доступ к смартфону, Диана не знает. Она предполагает, что у них оказался доступ к ее Apple ID, через который iPhone был помечен как утерянный. Притом устройство блокируется код-паролем, а на экран выводится сообщение для того, кто телефон найдет. Этим «кем-то» в нашем случае оказалась Диана, настоящая владелица аппарата.

Девушка связалась с указанным в сообщении контактом. Собеседник потребовал выкуп в размере $120: «Взамен я не трогаю твой «айфон», выходим из «айклауда», и ты дальше живешь своей спокойной жизнью и продолжаешь спокойно пользоваться телефоном, будто ничего не было».

Платить Диана отказалась. Вместо этого решила обратиться в милицию. При этом говорит, что понимает — из этого вряд ли что-то выйдет и телефон она, скорее всего, потеряла.

Пока самым непонятным в этой истории остается вопрос того, как именно мошенники могли войти в учетную запись девушки. На самом деле они, вероятно, этого даже не делали. Еще несколько месяцев назад была популярной уловка, когда преступники сначала взламывали чей-нибудь мессенджер, а потом от имени пользователя писали его контактам с просьбой войти в чужой аккаунт (принадлежащий мошенникам) под любым предлогом. Как только кто-либо это делает, злоумышленники сразу блокируют смартфон, только что привязанный к учетной записи.

Диана не уточнила, приключалось ли с ней что-то подобное. Но если ответ «да», то вы теперь знаете, чего делать не нужно: не нужно не только делиться своим Apple ID, но и заходить в чужие аккаунты.

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