Польский Вроцлав готовится к наводнению 18.09.2024, 15:38

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Пик прогнозируется 19 сентября.

Волна паводка может проходить по польскому Вроцлаву минимум сутки, кульминацию наводнения ожидают в четверг.

Об этом сообщил польский Институт метеорологии и водного хозяйства, пишет Polskie Radio.

Гидролог Михал Сикора отметил, что кульминация наводнения достигнет столицы Нижней Силезии 19 сентября.

«Рассчитываем, что пик волны придется на четверг. Она будет примерно 640 сантиметров, а следовательно, значительно меньше, чем в 1997 году. По вопросу, сколько времени продлится такая ситуация... Уровень тревоги будет сохраняться еще долгое время. Несколько дней точно», – отметил он.

Вроцлав готовится к самому пессимистическому сценарию. Длинная паводковая волна может размыть насыпи и повредить гидротехнические устройства.

Вместе с тем директор Института метеорологии и водного хозяйства Роберт Чернявский уверяет, что на участке от Ратибора до Вроцлава и в Ополе не ожидается перелива воды через насыпи.

«Мы проанализировали результаты университета естественных наук во Вроцлаве, и можем сказать, что какой-то фатальной ситуации не будет. Таков наш прогноз», – акцентировал он.

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