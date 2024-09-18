закрыть
18 сентября 2024, среда, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польский Вроцлав готовится к наводнению

  • 18.09.2024, 15:38
  • 2,778
Польский Вроцлав готовится к наводнению

Пик прогнозируется 19 сентября.

Волна паводка может проходить по польскому Вроцлаву минимум сутки, кульминацию наводнения ожидают в четверг.

Об этом сообщил польский Институт метеорологии и водного хозяйства, пишет Polskie Radio.

Гидролог Михал Сикора отметил, что кульминация наводнения достигнет столицы Нижней Силезии 19 сентября.

«Рассчитываем, что пик волны придется на четверг. Она будет примерно 640 сантиметров, а следовательно, значительно меньше, чем в 1997 году. По вопросу, сколько времени продлится такая ситуация... Уровень тревоги будет сохраняться еще долгое время. Несколько дней точно», – отметил он.

Вроцлав готовится к самому пессимистическому сценарию. Длинная паводковая волна может размыть насыпи и повредить гидротехнические устройства.

Вместе с тем директор Института метеорологии и водного хозяйства Роберт Чернявский уверяет, что на участке от Ратибора до Вроцлава и в Ополе не ожидается перелива воды через насыпи.

«Мы проанализировали результаты университета естественных наук во Вроцлаве, и можем сказать, что какой-то фатальной ситуации не будет. Таков наш прогноз», – акцентировал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип