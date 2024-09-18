Польский Вроцлав готовится к наводнению
- 18.09.2024, 15:38
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Пик прогнозируется 19 сентября.
Волна паводка может проходить по польскому Вроцлаву минимум сутки, кульминацию наводнения ожидают в четверг.
Об этом сообщил польский Институт метеорологии и водного хозяйства, пишет Polskie Radio.
Гидролог Михал Сикора отметил, что кульминация наводнения достигнет столицы Нижней Силезии 19 сентября.
«Рассчитываем, что пик волны придется на четверг. Она будет примерно 640 сантиметров, а следовательно, значительно меньше, чем в 1997 году. По вопросу, сколько времени продлится такая ситуация... Уровень тревоги будет сохраняться еще долгое время. Несколько дней точно», – отметил он.
Вроцлав готовится к самому пессимистическому сценарию. Длинная паводковая волна может размыть насыпи и повредить гидротехнические устройства.
Вместе с тем директор Института метеорологии и водного хозяйства Роберт Чернявский уверяет, что на участке от Ратибора до Вроцлава и в Ополе не ожидается перелива воды через насыпи.
«Мы проанализировали результаты университета естественных наук во Вроцлаве, и можем сказать, что какой-то фатальной ситуации не будет. Таков наш прогноз», – акцентировал он.