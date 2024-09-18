Defense Express: ВСУ нанесли исторический удар

Defense Express: ВСУ нанесли исторический удар7
- 18.09.2024, 15:49
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Рекордный с начала войны.
Cилы обороны Украины в ночь на среду, 18 сентября, осуществили рекордный удар БПЛА по складу ракет россиян в городе Торопец Тверской области, где хранилось до 30 тысяч тонн боеприпасов различных типов, пишет Defence Express.
Речь идет о воинской части 541690 (107 арсенал ГРАУ) минобороны РФ. Defence Express предполагает, что под удар Сил обороны попал, вероятно, самый большой склад боеприпасов в географически европейской части России.
В результате атаки взрывной волной были выбиты окна в помещениях в радиусе до 5 километров от самого склада. Кроме того, мощность удара подтверждает ресурс Volcanodiscovery, который сообщил о землетрясениях в городе Торопец силой до 2,8 балла по шкале Рихтера.
«Сам этот факт свидетельствует о масштабе потерь для врага от этой удачной атаки Сил обороны Украины значительно лучше, чем даже эффектные фото и видео взрывов на этом складе. Потому что такой сейсмический эффект мог возникнуть разве что от одновременного подрыва сразу нескольких тысяч тонн боеприпасов», — отмечают аналитики.
Defence Express также сравнивает взрывы на складе с подрывом маломощной ядерной бомбы, поскольку заявленные 30 тысяч тонн различных боеприпасов на 107-м арсенале ГРАУ — это 30 килотонн мощности ядерных боезарядов.
Атакованный склад был важным для питания российских войск в Курской области. Поэтому уничтожение этих боеприпасов ограничит возможности оккупантов, указывают аналитики.
Defence Express добавляет, что подрыв этого склада, вероятно, является рекордным по своему масштабу с начала войны и имеет все шансы войти в историю.